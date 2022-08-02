انتظام اختبارات القدرات وتزايد الإقبال على هذه الكليات

أكد الدكتور سيد قنديل,رئيس لجنة اختبارات القدرات 2022 بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية, إنتظام سير اختبارات القدرات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن, و أن هناك إقبال على جميع التخصصات من قبل طلاب الثانوية العامة بنسب مختلفة, وأشار قنديل في تصريحات صحفية أن الإقبال يزيد بكليات الفنون جميعها «الفنون التطبيقية والفنون الجميلة وكليات الإعلام والتمريض والتربية الرياضية».

و أضاف “قنديل” إلى أن حوالي 150 ألف طالب سجلوا اختبارات القدرات منذ فتح باب التسجيل, لافتا إلى أن الاختبارات تشهد كل عام زيادة في أعداد الطلاب الراغبين في أدائها لمختلف التخصصات، منوها إلى أن السبب في زيادة الإقبال هو ما حدث العام الماضي في تغير نسب المجاميع للثانوية العامة، مما أدى إلى رغبة الطلاب وأولياء الأمور في عدم ترك أي فرصة للالتحاق بالكليات، مؤكدا أن الكليات ملتزمة بكافة الضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

و قد كشفت مصادر أن كليات الإعلام تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب لأداء اختبارات القدرات 2022 عن الأعوام الماضية، لافتا إلى أن أعداد من يؤدون الاختبارات بكلية إعلام القاهرة يتراوح ما بين 1500 طالب 2500 طالب في اليوم الواحد، وإعلام جامعة قناة السويس يتراوح متوسط من يؤدون الاختبارات من 100 لـ200 طالب وطالبة يوميا.

نماذج استرشادية

يذكر أن الجنة العليا لاختبارات القدرات وضعت فى دليل الطلاب لاختبارات القدرات نماذج استرشادية لاختبارات القدرات يمكن للطلاب الرجوع إليه للوقوف على شكل الاختبار وفقا للقطاع والتخصص الذى يؤدى في الامتحان، و أن هذا الدليل متاح على موقع التنسيق الإلكترونى وموقع المجلس الأعلى للجامعات.كما تم إعداد QR كود لدليل الطلاب لاختبارات القدرات حيث يتمكن الطلاب من عمل سكان عليه لتوفير دليل اختبارات القدرات إلكترونيا أمام الطلاب.

و من المقرر أن يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، كما أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.