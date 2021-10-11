رسميًا| منح إجازة مطولة 4 أيام بالسعودية لتلك الفئات بدءًا من الخميس

تواصل وزارة التعليم السعودية، إصدار عدد من التعميمات المنظمة للعملية التعليمية في جميع مدارس المملكة، في أول عودة فعلية كاملة للدراسة الحضورية، بعد تحولها للافتراضية لمدة عامين بسبب كورونا، حيث ينتظم طب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بينما تم وضع برنامج خاص لطلاب المرحلة الابتدائية بين الدراسة عن بُعد والفعلية، كما شددت الوزارة على ضرورة التقيد بالحضور للمدرسة وعدم الغياب، مع توقيع بعض الجزاءات التي تتضمن حرمان وغيرها في حالة تخطى المدة المسموح بها.

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الدراسة الحضورية بالمدارس

وأكدت التعليم أنه في حالة بلوغ الطالب النسب المحددة للغياب في الحصص الدراسية خلال الفصل الدراسي يعتبر الطالب محرومًا، ويترتب على ذلك ما يلي:

لا يدخل الطالب اختبار الدور الأول. يختبر في الدور الثاني من 100 درجة. تتم معاملته منتسبًا لا منتظمًا. يُطبق الحرمان بحق من بلغ غيابه 25% من عدد الحصص دون عذر. أو من بلغ غيابه 50% بعذر أو من دونه.

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كيفية توزيع حصص نسب الغياب

الغياب دون عذر الغياب بعذر أو دون عذر 14 حصة للمقررات ذات الخمس حصص أسبوعيا.

11 حصة للمقررات ذات الأربع حصص.

9 حصص للمقررات ذات الثلاث حصص أسبوعيا، 28 حصة للمقررات ذات الخمس حصص.

22 حصة للمقررات ذات الأربع حصص.

18 حصة للمقررات ذات الثلاث حصص.

وأول أجازة مطولة 4 أيام

ومن ناحية أخرى، يبدأ جميع أعضاء المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية، سواء معملين أو طلاب أو إداريين، من الحصول على أول إجازة مطولة في العام الدراسي الجاري، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021، 9 ربيع الأول 1442، حتى يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر، حيث تبدأ الإجازة وفق خريطة التقويم الدراسي، بدايةً من نهاية دراسة يوم الخميس المقبل، فتضم إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت، ثم يومين متتاليين.