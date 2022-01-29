الفنان محمد عبده فى أول صورة له مع مولوده سلمان وأبنائه

الفنان محمد عبده مع مولوده الجديد سلمان

حيث استقبل الجمهور صورة الفنان محمد عبده مع أولاده ومولوده الجديد سلمان، بالإعجاب والحب وذلك من خلال وسائل السوشيال ميديا، وقد وصفوا الصورة بأنها تفيض بمشاعر “الأبوة الحنونة”، ويُشار إلى أن فنان العرب محمد عبده، قد عُرف فى بداياته الفنية بلقب “أبو نورا” لكون ابنته نورا.

وقد تزوج الفنان مرتين، الأولى كانت من السيدة السعودية “نجوى بنوى”، وذلك فى عام 1977، وأدي زواجهما إلى إنجاب “7 أولاد”، قبل أن ينفصلا عام 2003 بعد زواج دام نحو 26 عامًا، أما زواجه الثانى كان من “سيدة فرنسية” من أصول جزائرية، الذى لم يكشف عن معلوماتها سوى تصريح عن تعرفه عليها أثناء تواجده في فرنسا لتلقى العلاج نتيجة إصابته بأزمة قلبية، حيث تم إعلان زواجهما عام 2013، وأسفر زواجهما عن إنجابها 4 أبناء، ليصل عدد أبناء وبنات فنان العرب 11 ولدًا وبنتًا، بينهم 10 فقط على قيد الحياة، بعد وفاة ابنه الأكبر عبد الرحمن.

ويعد اسماء ابناء الفنان “محمد عبده”، بالترتيب كالتالى: “نورا، ودّ، ريم، هيفاء، عبد الرحمن، بدر، دلال، خالد، عالية، العنود وأخيرا سلمان”.