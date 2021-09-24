متى يعد الطالب منقطعًا عن الدراسة في الجامعة السعودية الإلكترونية

بواسطة عزت محمد

ردًا على استفسارات الطلاب المقيدين بالجامعة السعودية الإلكترونية عن الانقطاع عن الدراسة، فقد غردت الجامعة السعودية الإلكترونية في الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشيرة ردًا على سؤال متى يعد الطالب منقطعًا عن الدراسة ؟ إلى الآلية التي تعتمدها الجامعة بهذا الشأن من خلال انفوجراف قامت بنشره على صفحتها، نتابع معكم للكشف عن المزيد من التفاصيل.

متى يعد الكالب منقطعًا عن الدراسة في الجامعة السعودية الإلكترونية

نبذة عن الجامعة السعودية الإلكترونية

  • وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله على انشاء الجامعة السعودية الإلكترونية بالأمر السامي بتاريخ 10 رمضان 1432.
  • تم إنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية لتكون مؤسسة تعليمية موجهة للتعليم العالي تحت ظلال مجلس التعليم العالي.
  • تحتوي الجامعة على كلية العلوم الإدارية والمالية، كلية الحوسبة والمعلوماتية، كلية العلوم الصحية، وكلية العلوم والدراسات النظرية.

متى يعد الطالب منقطعًا عن الدراسة في الجامعة السعودية الإلكترونية 1 24/9/2021 - 5:33 م

متى يعد الطالب منقطعًا عن الدراسة ؟

هناك آلية تعتمدها الجامعة السعودية الإلكترونية للتعرف على حالة الطالب المنقطع عن الدراسة، وهي تتمثل في التالي:

  • في حالة انقطاع الطالب المنتظم عن الدراسة لفترة فصل دراسي كامل دون تقديم طلب تأجيل، فهو يعد منقطعًا عن الجامعة، وبالتالي يتم طي قيده من الجامعة.
  • لا يتم احتساب الطالب منقطعًا عن الدراسة بالجامعة في حالة انقطاعه عن الفصول التي يقوم بدراستها كزائر في جامعة أخرى.
  • أيضًا يحق لمجلس الجامعة طي قيد الطالب المنقطع عن الدراسة فترة أقل من مدة الفصل الدراسي.

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عزت محمد

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