الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق عدة برامج لتحقيق الجودة ونشر الثقافة

دشنت الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثلة في وكالة التخطيط والتطوير والجودة، “قافلة الجودة بالكليات”، والتي توضح أهم ممارسات الجودة وإنجازات الجامعة وكلياتها على الصعيدين الإداري والأكاديمي، كما تجيب على تساؤلات الطلاب ومنسوبي الجامعة بشأن مجالات الجودة، كما أطلقت الجامعة “جوائز رئيسة الجامعة للتميز”، والتي تهدف إلى تحفيز منسوبيها لاتباع أفضل أساليب وممارسات الجودة، وأطلقت أيضاً “منصة دعم”، والتي تساهم في اتخاذ القرار بما يتماشى مع معايير الجودة المعتمدة.

مشروع التقييم الشامل

كما علنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن إطلاق “المرحلة الأولى من مشروع التقييم الشامل”، والذي يستهدف التأكد من تحقيق الجودة في كافة الإجراءات الإدارية والأكاديمية بالجامعة وفروعها المتنوعة، والارتقاء بدورها الريادي باعتبارها مؤسسة تعليمية حكومية تقدم التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتهدف الجامعة السعودية الإلكترونية إلى نشر ثقافة الجودة في جميع ممارساتها الأكاديمية والإدارية، وتأهيل طلبتها ومنسوبيها، والارتقاء بالكفاءة والفاعلية في تنفيذ متطلبات الجودة بشكل مستمر، بما يساهم في تحقيق المعايير العالمية في الجودة، وتلبية متطلبات التنمية الشاملة وتغطية احتياجات سوق العمل السعودي، ودعم توجهات الدولة وخططها وتطلعاتها المستقبلية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، في وقت سابق، عن توقيع 45 عقدًا مع جامعات من كافة مناطق إندونيسيا في مدينة جاكرتا الإندونيسية، وذلك لتقديم البرنامج العالمي للجامعة “العربية على الإنترنت” أثناء الحفل المعد لهذه المناسبة، والذي استضافته جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية، وجاء توقيع هذه العقود في إطار حرص الجامعة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حول العناية باللغة العربية ونشرها؛ تعزيزًا لمكانتها، ودعمًا لها، بالإضافة إلى تأكيد مكانة المملكة باعتبارها حاضنة للغة العربية في كافة أنحاء العالم.