بيان عاجل من البنك المركزي السعودي حول الاحتياطى النقدى الأجنبى

كشف البنك المركزي السعودي عن زيادة الاحتياطي الأجنبي بالبنوك في يونيو الماضي إلى أعلى مستوى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي 2021، أوضحت البنك المركزي السعودي ساما في التقرير الشهري الصادر عنه بأن صافي الموجودات الأجنبية ارتفعت بنسبة 3 في المائة على أساس شهري في ينوي الماضي إلى 1.683 تريليون ريال سعودي في حين زاد على أساس سنوي بنسبة تصل إلى 1 في المائة.

بيان هام من البنك المركزي عن الأرباح المجمعة للبنوك في المملكة

وحسبما ذكرت قناة العربية فإن الأرباح المجمعة للبنوك ارتفعت بنسبة تصل إلى 31.5% وذلك خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري 2022، من مليار ريال لتصل إلى نحو 33 مليار ريال، ولفت البنك المركزي في بيان لها أن جميع هذه البيانات السابقة تشمل كل البنوك السعودية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

نمو سجل الائتمان المصرفي بنسبة 15%

أوضح البنك المركزي السعودي نمو سجل الائتمان المصرفي بنسبة تصل إلى 15 في المائة على أساس سنوي وبنسبة تصل إلى 2.2% على أساس شهري وذلك تجاوز 2.2 تريليون ريال للمرة الأولى، كما أوضح البنك المركزي السعودي عن نمو الودائع في البنوك السعودي وسجلت رقمًا هائلًا 2.5 على أساس شهري، وبنسبة تصل إلى 10 في المائة على أساس سنوي وبذلك تصل إلى 2.232 تريليون ريال.

واستكمل البنك المركزي السعودي أن نسبة القروض إلى الودائع تراجعت إلى أقل من 80 في المائة، بينما سجلت في الشهر الماضي 82%.

البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة بـ 75 نقطة أساس

والأربعاء الماضي اتخذ البنك المركزي السعودي قرارًا بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، أوضح البنك المركزي أنه في إطار الاستقرار النقدي والمالي، والتطورات العالمية فقد قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو وذلك بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك بعدما رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.