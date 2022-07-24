الزكاة والجمارك تعلن الإجراءات اللازمة للسفر بسيارة الغير إلى خارج المملكة

يطرح النشطاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية مجموعة من الأسئلة والاستفسارات الخاصة ببعض الأمور على كل صفحات الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات، خاصًة مع ارتفاع الاعتماد على الرد على تساؤلات الجماهير بشكل إلكتروني من قبل كافة المؤسسات داخل السعودية، بما يتناسب مع تطلعات المملكة ومسؤوليها إلى التحول الرقمي خلال وقت قريب في كافة القطاعات؛ تسهيلًا على الجميع، لذا ورد إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تساؤل بخصوص الإجراءات اللازمة للسفر بسيارة الغير إلى خارج المملكة.

الإجراءات اللازمة للسفر بسيارة الغير إلى خارج المملكة

على الفور، ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في بيان صدر عنها على موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، على تساؤل أحد متابعيها بخصوص الإجراءات التي يلزم اتخاذها للسفر بسيارة الغير إلى خارج المملكة، لأي من المواطنين بالداخل، حتى لا يتعرض أي منهم إلى عقوبة أو أزمة قانونية وقضائية تلاحقه وتتسبب في ضرر لها، لذا يلجأون إلى التساؤل ليتبين كل منهم تلك الخطوات حتى لا تؤثر عليهم عدم المعرفة بالسلب.

ما هي الإجراءات اللازمة للسفر بسيارة الغير إلى خارج المملكة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قالت إنه فيما يخص الإجراءات اللازمة للسفر بسيارة الغير إلى خارج المملكة، يحب على الشخص حمل أصل الاستمارة، ولكن بشرط وحيد وهي أن تكون سارية المفعول، بالإضافة إلى أن الهيئة أكدت على أنه يجب أن يكون مالك المركبة هو نفسه قائد المركبة، ونوهت الهيئة، إلى أنه في حالة السفر بسيارة الغير، يجب على المواطنين أن يحملوا تفويض سارية المفعول خارجي، تم عمله من قبل مالك المركبة، وذلك موجه إلى قائد المركبة، في حالة كان سوف يعبر قائد السيارات من المنفذ الجمركي، وأكدت على ضرورة أن يكمل الشخص أصل الاستمارة، مع توافر الشروط السالف ذكره.

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

وفي سياق منفصل، طلبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من كافة المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة من قطاع الأعمال، بضرورة تقديم إقرارات ضريبية عن الربع الثاني من عام 2022، وعن شهر يونيو الماضي، على أن يكون ذلك في 31 من شهر يوليو الجاري كموعد أقصى، كما حثت المكلفين من قطاع الأعمال بضرورة تقديم إقرارات عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر تطبيق الهيئة، حتى لا يتعرضون إلى غرامة التخلف في مدته المحددة، بحد أدنى يصل إلى 5%، وحد أقصى 25%، من قيمة الضريبة المقررة.