الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود

قام الديوان الملكي السعودي بالإعلان عن وفاة الأميرة المعروفة صيته بنت جلوي بن سعود، اليوم الموافق يوم 18/6/1443 هـ، وكان ذلك من خلال بيان قامت وكالة الأنباء السعودية واس بنشره.

وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود

حيث قام “الديوان الملكي السعودي” اليوم بالإعلان عن وفاة الأميرة “صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود”، وقد أعلنت ذلك عن طريقة بيان تابع للديوان الملكي السعودي وقامت وكالة الأنباء السعودية واس بنشره وقالت موضحه:” انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ السبت الموافق 19/ 6/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”، وقد أضافت: “تغمّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من هي الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود؟

تعد الأميرة صيته بنت جلوي أميرة سعودية معروفة ومحبوبة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وكافة أنحاء الوطن العربي، وتعد متزوجة من الأمير “خالد بن مشعل” الذي قد تُوفى منذ فترة طويلة وقد أنجبت منه ابنتها الوحيدة الاميرة شيخة، ويعود نسبها لعائلة الملك سلمان، وتعد نجلة الأمير السعودي الكبير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود الذي يعد من أهم وأشهر الشخصيات في المملكة العربية السعودية، كما انه يعد الابن التاسع والثلاثون “39” من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثاني والحاكم الخامس عشر “15” من أسرة آل سعود.