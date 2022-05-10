الجوازات السعودية توضح كيفية خدمة طلب تقرير مقيم عبر أبشر 2022

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عبر صفحتها الرسمية “تويتر”، عن دور خدمة طلب تقرير “مقيم” عبر منصة “أبشر”، بحيث يمكن إصدار تقرير عن أحد العمالة، يحتوي فيه بيانات شخصية أساسية ومعلومات عن الجواز والتأشيرات للمقيم مع إمكانية إضافة أي معلومات جديدة وتقديمها إلى الجهات الرسمية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على خدمة طلب تقرير مقيم عبر منصة أبشر الإلكتروني في المملكة.

خدمة طلب تقرير مقيم

في وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن متطلبات تجديد هوية مقيم “الإقامة” لأحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية، عن طريقة منصة “أبشر”، حيث تُمكّن هذه الخدمة الشخص من تجديد هوية مقيم “الإقامة” لأحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية المسجلين لديه، كما تمكن هذه الخدمة إصدار تقرير عن أحد العمالة لديه يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم، بالإضافة إلى تعديل أو تحديث معلومات أفراد الأسرة، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.

خطوات التقديم للخدمة عبر منصة أبشر

وضحت الجوازات السعودية مجموعة من الخطوات من أجل الحصول على الخدمة، وهي كالتالي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكتروني .

. تسجيل الدخول باسم المستخدم، وكلمة المرور.

إرسال رسالة نصية لرقم الفرد إلى الهاتف.

الضغط على الخدمات الإلكترونية، واختيار خدمات المكفولين.

النقر على إيقونة “تجديد الإقامة” من القائمة.

قراءة تعليمات الخدمة، والنقر على “التالي”.

اختيار العامل المراد تجديد إقامته لإتمام العملية.

شروط الحصول على الخدمة

وضعت الجوازات السعودية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر من أجل التمتع بخدمة طلب تقرير مقيم عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهي كالتالي: