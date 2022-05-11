المؤسسة العامة للتأمينات تُحدد 1500 حد أدنى لهذا الإجراء| وتُتيح خدمة تعديل الآيبان

أعنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السُّعُودية، عن إتاحتها لجميع مستفيديها خدمة إدارة الحساب البنكي لعملاء أنظمة التقاعد، لافتة إلى أنه بإمكان المتقاعد أو المشترك الآن من تقديم طلب تعديل رَقْم الحساب البنكي الآيبان، كما أوضحت عددًا من الأمور الهامة والأساسية خلال ردها على عدد من استفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على متوقع تويتر.

والحد الأدنى لأجر الاشتراك

يأتي هذا في الوقت الذي أوضحت المؤسسة في أحدث بياناتها عن قيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك في فرع المعاشات، لافتة خلال ردها على سؤال أحد المواطنين حاء فيه: “كم الحد الأدنى لراتب السعودي للتسجيل في التأمينات الاجتماعية”، فأشارت إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في فرع المعاشات هو 1500 ريال سعودي، بجانب استيفاء خطوات الاشتراك الأساسية.

تتيح خدمة إدارة الحساب البنكي لـ #عملاء_أنظمة_التقاعد تقديم طلب تعديل رقم الحساب البنكي الآيبان. 🔗l https://t.co/11Plkhcsz9#التأمينات_الاجتماعية pic.twitter.com/DrbDBgxGsw — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) May 9, 2022

وكيفية تقديم طلب استبعاد

كانت التأمينات قد كشفت عن الخطوات الواجب اتباعها من أجل تقديم طلب الاستبعاد منها إلكترونيًا، والذي يتطلب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.

أو عبر تطبيق تأميناتي للجوالات.

أو من خلال موقع التأمينات أون لاين.

ثم النقر على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات.

ثم الضغط على رابط المدة المعنية وتعديل مدة الاشتراك.

ثم الذَّهاب إلى تعديل تاريخ الاستبعاد وتسجيل التاريخ.

ثم الموافقة على الإقرار.

وبعد استيفاء الخطوات السابق ذكرها، يجب على المشترك من كتابة رَقْم رمز التحقق المرسل على جوالك المسجل في منصة أبشر، ثم قم بالضغط على إرسال لاستكمال باقي الخطوات.