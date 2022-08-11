ارامكو تعلن عن اسعار البنزين لشهر اغسطس 2022 الجديدة.. “هل تغيرت؟”

أعلنت شركة أرامكو السعودية المسؤولة عن النفط السعودي يوم أمس الأربعاء عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر أغسطس، ويحدث ذلك خلال آلية تسعير أرامكو المعتادة، حيث يتم الإعلان بشكل دوري عن أسعار النفط وجميع مشتقاته في المملكة العربية السعودية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تطبيق التسعير الجديد في اليوم الثاني من إعلانها، وسنزودكم ادناه بأسعار البنزين لشهر اغسطس 2022 الجديدة.

اسعار البنزين الجديدة 2022

أصبح من المعتاد في أرامكو في المملكة العربية السعودية أنهم يعلنون باستمرار عن أسعار البنزين كل شهر في اليوم العاشر، حسب الآلية التي يتبعونها، لذلك يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين ومشتقاته في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، في السياق ذاته، سيتم تطبيق الأسعار الجدية لشهر أغسطس بداية من اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، بعد أن أجرت أرامكو عملية المراجعة لجميع أنواع الوقود لتحديد السعر المناسب لهذا الشهر، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة مساء يوم أمس الأربعاء 10 أغسطس.

أسعار الجديدة للبنزين في المملكة السعودية

قامت شركة أرامكو السعودية بالمراجعة الدورية المعتادة، ثم أعلنت عن سعر البنزين الجديد لشهر أغسطس في المملكة العربية السعودية، ويفترض أن يتم إطلاقه من اليوم الخميس الموافق ل11 أغسطس 2022، وحتى العاشر من سبتمبر المقبل، ونعرض لكم الآن أسعار البنزين لشهر أغسطس 2022: