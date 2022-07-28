لاعب كرة القدم الفلسطيني “مؤنس دبور” يعلن استقالته من المنتخب الإسرائيلي

أعلن لاعب كرة القدم العربي الفلسطيني، مؤنس دبور، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، من مواليد مدينة نازرة، يوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب في منتخب إسرائيل لكرة القدم؛ ولكن لم يكشف عن سبب استقالته.

قال دبور على موقع تبادل الصور إنستغرام: “أود أن أبلغكم بقراري بأن الجزء الخاص بي في المنتخب الإسرائيلي قد انتهى.. وأود أن أشكر عائلتي وكل من دعمني”.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مايو 2021، سلسلة اعتداءات على المسلمين في المسجد الأقصى باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

كان رد فعل دبور على هذه الاعتداءات، أنه استنكر مداهمات المسجد الأقصى وقتها قائلا على إنستجرام “الله يتعامل مع مرتكبي الظلم”.