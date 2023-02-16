ياسمين عز للسيدات فى عيد الحب: «حبى التراب اللى جوزك بيمشى عليه ومتستنيش منوا أى هدايا»

قامت الاعلامية المعروفة ياسمن عز، بتوجيه بعض النصائح للسيدات بمناسبة عيد الحب، وأشارت إلى أنه يجب الإحتفال بالرجل فى هذه المناسبة، وذلك تقديراً لمجهوده العظيم طوال العام.

وأكدت الاعلامية، أثناء تقديمها لبرنامج “كلام الناس”، والذى يُذاع من خلال فضائية “mbc مصر”، وقالت:ـ “عيد الحب المفروض يكون للراجل، وده تقديراً لمجهوده طوال العام، وأنا عن نفسى هسمية عيد حب الراجل وبس، وياريت الست متنكدش على جوزها علشان متبقاش ملعونة، وياريت تحبى التراب اللى تحت رجله، وتقوليله حاضر 365 يوم وبوسى راس جوزك ومتستنيش منوا أى هدايا، وده علشان فرعونك هو الهدية الكبرى”.

وتابعت الاعلامية:ـ “الراجل عنده قلبين واحد فى صدره، والتانى فى رجله الخلفية ومترجعيش ورايا، ولو عاوزة تتأكدى من كلامى إسألى طبيب القلب، وده معناه إن حفنة التراب اللى بيمشى عليها هدية من قلبه ورجله، والراجل عيونه الفيونكة وراسة الهدية”.

وواصلت ياسمين:ـ “وبجد سيبى مسافة بينك وبين جوزك، وده علشان متدوسيش على ضله، وده من الناحية العلمية ممكن أوى يتوجع ويتأثر نفسياً، وياريت تبصى عليه بنظرة المثلث المقلوب من تحت لفوق برقة ودلال، وده دايماً بيكون عكس نظرة المثلث العادى اللى بنعملها علشان نضايق حد، ومن الآخر الراجل تاج على راسنا ومنبع السكر والعسل، وطول عمره تعبان وشقيان وبيجيب هدايا بمناسبة ومن غير مناسبة”.

وقامت الاعلامية، بتوجية نصيحة للرجال بخصوص هدايا عيد الحب، وعلقت قائلة:ـ “يا فرعون يا تاج على الراس ويا فرحة حزننا ونعمة ربنا.. بجد فرعونا مفيش زيه، وحفنة من التراب اللى الراجل بيمشى عليه بالدنيا وما فيها، هات لمراتك شوية تراب من تحت رجلك فى منديل حرير، وهى لو تعرف قيمة التراب اللى إنت بتمشى عليه هتاخد بالها، ولو هى جعفر هترمى الهدية، وده هيكون اختبار وسقطت فيه”.