في أحدث ظهور لها.. شيرين عبدالوهاب تحيي حفل تخرج طب الأسنان

فى أجواء مُبهجه ووسط حضور كوكبة من ألمع النجوم أبرزهم المطربة شيرين عبدالوهاب ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى وكلاً من “أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، سهر الصايغ، حمادة هلال”، وذلك فى إحتفالية ضخمة جداً لكلية طب وجراحة الفم والأسنان بأحد الجامعات الخاصة، والتى شهدت تخرج دفعه جديدة لعام 2021ـ 2022.

وشهد الحفل أيضاً حضور الكاتب والاعلامى المعروف محمد فودة، وتم تكريم الدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وأيضاً مدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء أركان حـ،ـرب سامح الدجوى، وكذلك كبير أطباء الأسنان بالقوات العامة المسلحة لواء طبيب وليد عصام، وتم تكريم كلاً من “أشرف زكى، أحمد زاهر، نجلاء بدر، حمادة هلال، روجينا” بشكل عام.

وبصورة خاصة تم تكريم المطربة صاحبة الصوت الجميل وصوت مصر الأصيل الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتى ظهرت أثناء حفل التكريم بإطلالة ساحرة خطفت من خلالها أنظار جميع الحضور، وقامت الفنانة بإشعال الحفل بأغانيها الجميلة والمتميزة، وكان من أبرز ما قدمته الفنانة :يا معافر، مشربتش من نيلها”، وغيرها الكثير.

وقام أيضاً الفنان الموهوب وصاحب الصوت الجميل الفنان حمادة هلال، بالغناء للطلاب الخريجين وغنى لهم أُغنيته الشهيرة “والله وعملوها الرجالة”، وذلك وسط هتاف وتصفيق حاد من الطلبة وأُسرهم، وعلى الفور قام حمادة هلال بالتعليق على الهتاف قائلاً:ـ “أنا سعيد جداً بوجودى معاكم فى حفل التكريم، وبقدم تحياتى لكل قيادات الجامعة بشكل خاص وطلاب مصر بشكل عام”.