بسبب طليقها حسام.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة شديدة اللهجه لـ وسائل الاعلام

قامت المطربة شيرين عبدالوهاب، بتوجيه تحذير شديد اللهجه لرواد مواقع التواصل الاجتماعى وكذلك جميع وسائل الاعلام، على من تُسول له نفسه تناول سيرتها الشخصية دون تصريح منها شخصياً، وأكدت على أنها ستقوم بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد من يقوم بالتحدث عن سيرتها الشخصية.

وقام المستشار القانونى الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب الأُستاذ حسام لطفى بناء على طلب الفنانة، بتحذير كل من يتناول حياة الفنانة الشخصية أو يقوم بفبركة أى كلام أو حديث على لسان الفنانة بخصوص طليقها الفنان حسام حبيب، وأنه سيقوم بمقاضاةُ بناء على طلب شيرين.

وصرح الأُستاذ حسام لطفى، وذلك فى بيان له على لسان موكلته شيرين عبدالوهاب بالتحذير من أن يقوم أى شخص بتناول سيرتها أو نسب أى تصريحات أو أحاديث لها، وترويجها من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والتفادى من الوقوع تحت طائلة القانون والذى يكفل تعويضات مدنية لأى أضرار قد تلحق بمحاولة النيل من حياة المواطنين الخاصة.

ومن جانبه، فإن تلك التصريحات جاءت بعد تكرار ربط سيرة الفنانة شيرين عبدالوهاب بطليقها الفنان المعروف حسام حبيب، والخوض فى الحديث عن وجود خلافات ومشاكل بين الاثنين، وغيرها الكثير من الأُمور والتى تعتبرها الفنانة أُمور شخصية لا يحق لأى شخص التدخل أو الخوض فيها.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة شيرين عبدالوهاب تعيش حالة من النشاط حيث تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية مع جُمهورها ومُتابعيها، وذلك من خلال خاصية “ASK” على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وقامت بالرد على جميع الأسئلة التى أرسلها لها مُتابعيها ومُحبيها.