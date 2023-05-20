محمد سامى بعد نجاح “جعفر العمدة”: «تعدد الزوجات حاجة مش حلوة وأنا مليش علاقة بالديانات ولا السياسات»

أثارم المخرج المعروف محمد سامى، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تحدث عن فكرة مسلسله الشهير “جعفر العمدة” ومناقشة العمل لموضوع تعدد الزوجات، وأشار إلى أن التعدد أمر سلبى وغير مقبول بالنسبة له.

واكد المخرج، من خلال تصريحات تليفزونية وقال:ـ “علشان ننتقد أي عادة سلبية فى المجتمع ضرورى إننا نناقشها، وعلى فكرة التعدد حاجة مش حلوة أبداً، وملناش علاقة بالديانات ولا السياسات، وأنا مش بدخل نفسي فى رأي ديني أو سياسي، وكل الي بشوفه دايماً رأيي الشخصي والرأي اللي أنا شايفة من عادات مجتمعية.. أنا ضد التعدد، وعشان كده عملت جعفر العمدة”.

وحينما سؤل محمد سامى، عن أنه قابل شخص مُماثل لشخصية “جعفر العمدة”، علق قائلاً:ـ “حقيقي قابلت شخصية زي جعفر العمدة، وهو شخص متجوز 4 وكل واحدة بتروح له بيته وفي بينهم جدول، والزواج من اربعة حلال ولكن له شروط وأسباب، وربنا عادل وأكيد فى أسباب مش جواز طفاسة أو علشان علاقة جنسية وخلاص”.

وجديراً بالذكر، بأن المخرج محمد سامى شارك فى السباق الرمضانى الماضى، بمسلسل “جعفر العمدة”، وحقق الكثير من النجاح من خلال العمل، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “محمد رمضان، وهالة صدقى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، وزينة، وإيمان العاصى، وأحمد فهيم، وجورى بكر، ومنذر ريحانة، ومجدى بدر، وفريدة سيف النصر”، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة ميديا هب سعدى.

وتدور احداث المسلسل، فى إطار اجتماعى تشويقى حول “جعفر العمدة”، شاب فى الاربعينات من عمره ويمتلك مجموعة من شركات المقاولات، ويُعانى الكثير من الصراعات بالعمل والحياة الشخصية، ومُتزوج من 3 نساء، ويُقرر الزواج من “عايدة” التى يقوم بينها وبين جعفر مجموعة من الأحداث.