ميار الببلاوى بعد تصريحاتها المثيرة للجدل: أنا خدت شتائم لا حصر لها ونجلاء فتحى أقرب منى إلى الله 100 مرة

تصدر إسم المعتزلة ميار الببلاوى، محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها والتى أدلت بها أثناء لقاءها بأحد ابرامج التليفزيونية، حيث أوضحت بأن الفنانة نجلاء فتحى نصحتها بعمل المشهد الجرئ بفيلم “ديسكو ديسكو” فى نهار شهر رمضان مع الفنان عمرو عبدالجليل.

وفى تصريحات ميار لـ “المصرى اليوم” بعد إثارة الجدل أكدت:ـ “أنا مكنتش عاوزة أقول حاجة.. أنا إتسألت فى الحاجة دى وقولت الحقيقة من غير أى مزايدات، وأنا والله مكنتش أقصد أجيب سيرة حد ولا كان قصدى التريند زى الناس كلها ما قالت، ولحد دلوقتى خدت كمية شتائم لا حصر لها بسبب تلك التصريحات، ولكنها بالفعل حدثت”.

وتابعت الاعلامية:ـ “الفنانة نجلاء فتحى على راسى من فوق وهى كمان استاذتى اللى أنا بحبها أوى، وهى على المستوى الشخصى أحب الناس إلى قلبى، وأنا لما اشتغلت معاها فى الفيلم ده لاقيتها إنسانة بمعنى الكلمة، ولما إتسألت خلال اللقاء أنا قلت مش عاوزة أتكلم عن هذا الفيلم علشان زوجى وابنى، والفيلم ده من 25 سنة”.

وأضافت ميار:ـ “أنا عاوزة أقول للفنانة نجلاء.. إنتى أُستاذتى وحبيبتى وأفضل منى وأقرب إلى الله تعالى منى بكثير، والفنانة على الرغم من قيمتها الفنية فهى متواجدة حاليا فى البيت وقريبة من ربنا، وبعيدة تماماً عن الشهرة والفن والقيل والقال”.

وإختتمت حديثها:ـ “حينما قال لى أحد مُقدمى البرامج بان الفنانة نجلاء أفضل منى عند ربنا.. أنا رديت وقولت فعلاً، وبجد أنا مش أفضل من أى شخص، وده مش علشان إنى مُحجبة والكلام ده، وأنا بس حبيت أوضح وجهة نظرى، وده علشان كتير من الناس نازلين فيا جدل بسبب المشهد ده، وأنا ساعتها كنت صغيرة ومش فاهمة ومكنش عندى الوعى الكافى، وفى النهاية نجلاء أستاذتى وعمرى ما أغلط فيها، ومكنش قصدى أقول الكلام ده.. فهى أقرب منى إلى الله 100 مرة”.