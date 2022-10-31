ميار الببلاوى لـ أحمد رزق: إنت قلبك إسود أوى وأنا مشكلتى إنى لسانى متبرى منى

صرحت الفنانة المعنزلة ميار الببلاوى، بأن خلافها مع الفنان أحمد رزق لا يزال قائم حتى الآن، والذى استمر لعدة سنوات، وأكدت الاعلامية على أنها لم تقصد الإساءة له وأن الأمر كله سوء تفاهم، وأنها حولت كثيراً أن تُصلح العلاقة بينهما ولكن أحمد رفض.

وأكدت الفنانة ميار، أثناء استضافتها ببرنامج “قعدة ستات”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية الجميلة مروة صبرى، والذى يُذاع عبر فضائية “القاهرة اليوم”، وقالت:ـ “أنا عاتبت أحمد رزق وقلتله إنت قلبك إسود أوى.. مش عاوز تصالحنى ليه؟”.

وتابعت ميار:ـ “وكانت بداية القصة كنت فى مرة بطلق، وفى نفس الوقت كان أحمد وحنان مطاوع مختلفين وانفصلوا بعد فترة من الخطوبة، وأنا ساعتها لقيت واحدة نشرت صورة لحنان وأحمد وكتبت تحتها إتقل تاخد حاجة نضيفة، ووالله أنا بغير قصد نشرت الصورة عندى، وأحمد حبيب قلبى وأول مرة اشتغلت معاه فى حياتى كان فى مسلسل بتاعى وكان لسه جديد”.

وأضافت الببلاوى:ـ “أنا متأكده أوى إنى مش ممكن أغلط فى أحمد، والصورة اللى نشرتها كان الهدف منها إنى ألقح على الشخص اللى إطلقت منه، ولكن الله يسامحهم الصحفيين خدوها وبعتوها له، وقالوا إنى بقول عليه كده، وأنا كلمت أحمد على الواتس آب بس هو مردش، ولحد دلوقتى مخاصمنى”.

وأنهت الفنانة حديثها:ـ “أنا عندى مشكلة إنى لسانى متبرى منى، وكمان بقول اللى فى قلبى ومش بعرف أخبى حاجة، والمفروض إن اللى أمامى يكون فاهم، وأنا عمرى ما كنت غلاطة الحمد لله، ومفيش بينى وبين أى شخص من الوسط الفنى أى خصومة”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ميار الببلاوى إعتزلت الفن بعد أن علمت بحملها، وعلى الفور قررت الإعتزال وإرتداء الحجاب، وهى تعتبر هذا الأمر شكر لله على أنه منحها نجلها.