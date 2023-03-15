إنجى المُقدم عن ظهورها بدون مكياج فى أعمالها الفنية: «بحاول أكون صادقة مع نفسى»

قامت الفنانة الجميلة إنجى المُقدم، بالتحدث عن دورها فى المسلسل الشهير “ولد الغلابة”، والتى جسدت فيه دور “صفية” وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، كما تحدثت عن سبب ظهورها بدون مكياج فى أغلب أعمالها الفنية.

وأكدت الفنانة، من خلال تصريحات لها مع القاهرة 24 وقالت:ـ “بجد كنت مرعوبة من ردود الأفعال عن دورى فى مسلسل (ولد الغلابة)، وشخص وأنا فى عربيتى دعا عليا وقالى حرام عليكى يا شيخة.. حسبى االه ونعم الوكيل.. حد يعمل كده فى أخوه”.

وتابعت إنجى:ـ “وحقيقى بزعل لما شخصية صفية بتتشتم، وأنا حبتها أوى وشوفت ليها مبررات، وهو ده الدور اللى أكد ليا إنى ممكن ألعب كل الأدوار، وده علشان هو جالى بعد مسلسل (ليالى أوجينى)، وكنت ساعتها عاملة شخصية صوفيا وهى رقيقة وناعمة أوى”.

وأما عن ظهورها فى أغلب أعماله دون المكياج، علقت قائلة:ـ “بحب أظهر من غير ميك أب عشان أتصدق، وكمان علشان أصدق نفسى.. إحنا مش عارضات أزياء إحنا مُمثلات، وبشوف اللى خارج مصر نموذج ستات بيلهمونى اللى حالقة شعرها عشان دور، وبجد أنا بحب الفن وبحاول أكون صادقة مع نفسى ومع اللى بيتفرج عليا”.

وأنهت الفنانة تصريحاتها، عن أكثر شخصية أثرت عليها نفسياً وقالت:ـ “شخصية صفية أثرت عليا نفسياً، وساعتها أغلب الوقت كنت متعصبة جداً فى البيت، وبجد مش سهل عليا ألاقى أدوار مختلفة، وبحب أوى التحدى والأدوار اللى مقدمتهاش قبل كده، وبقول لنفسى أشوف هتودينى لحد فين”.

وجديراً بالذكر، بأن مسلسل “ولد الغلابة” تم عرضه فى السباق الرمضانى لعام 2019، وحقق العمل الكثير من النجاح، وضم العديد من نجوم الفن أبرزهم “أحمد السقا، ومى عمر، وإنجى المُقدم، ومحمد ممدوح”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمد سامى.