حسن شاكوش رداً على اتهامات زوجته له: «القصة دايماً بتكون ناقصة والبيوت اسرار»

قام المطرب الشعبى حسن شاكوش، بالكشف عن كواليس أزمته الأخيرة مع زوجته ريم صادق، والتى أثارت الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وقام حسن، بكتابة منشور من خلال حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، وقال:ـ “مساء الفل عليكم جميعاً.. يمكن القصة تكون ناقصة شوية، والبيوت فيها كتير من الأسرار، وإحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده، وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي وميصحش أبداً أتكلم عنها مهما حصل”.

وأضاف شاكوش:ـ “يمكن يكون أهل بيتي وفريق العمل بتاعي اتأذوا من الكلام اللي اتقال ده، ولكن بما إنها شاركت جمهوري بشئ جارح بالصورة دي، فكل اللي أقدر أقوله دلوقتي الحمد لله على نعمة السكوت والعقل وقت الخلاف، وبجد الحمد لله على كل شئ”.

ومن جانبها، فقد كانت الخلافات بين المطرب الشعبى حسن شاكوش وزوجته ريم صادق، قد وصلت للنيابة العامة بعد أن قامت زوجته بالتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة، والتى تتهمه فيه بطردها من منزل الزوجية والاستيلاء على المنقولات الزوجية والشبكة، وكذلك إيصال الأمانة الخاص بمؤخر صداقها والذى كان بحوزتها.

وعلى الفور تلقت النيابة العامة، إخطاراً من قسم الشرطة بخصوص محضر رسمى ضد المطرب حسن شاكوش، وتم استدعائه لسماع أقواله فى التهمة المنسوبة إليه، وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث لمعرفة ملابسات الواقعة.