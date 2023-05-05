“هل كان شيخ العرافين السبب؟”.. تفاصيل اتهام زوجة حسن شاكوش له بالسرقة والطرد من منزل الزوجية

قامت ريم صادق زوجة المطرب الشعبى المعروف حسن شاكوش، والتى لم يمر على زواجها منه سوى أشهر قليلة، بالتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة ضد زوجها الفنان.

وأكدت مصادر رسمية، بأن أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة قد تلقت بلاغاً من قسم شرطة اكتوبر، من زوجة حسن شاكوش وأُحيل البلاغ للنيابة العامة لمتابعة التحقيقات، وذلك على حسب ما جاء بموقع صحيفة “المصرى اليوم”.

وجاء فى المحضر، أنه بحضور ريم مصطفى التى تبلغ من العمر 28 عاماً، وتعمل ربة منزل وتُقيم داخل كمبوند شهير، إلى القسم بسبب تضررها من زوجها حسن منصور وشهرته “حسن شاكوش”، حيث أنه قام بطردها من منزل الزوجية منذ عدة أيام، وأيضاً الاستيلاء على بعض منقولات الزوجية وإيصال أمانة وشبكتها لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقامت زوجة شاكوش، بتبرير تأخرها فى البلاغ أنها كانت تتمنى أن يتم الصلح بينهما، إلا أنه قام بارسال رسالة لها وأبدى رغبته فى إنهاء العلاقة الزوجية، وعلى الفور أسرعت بتحرير المحضر اللازم ضده، وطالبت بإثبات الحالة.

ومن جانبه، فإن حسن شاكوش وزوجته ريم صادق قد حلا ضيفين على برنامج “العرافة”، والتى تقوم بتقدمها الاعلامية بسمة وهبة، والذى يُذاع من خلال فضائية “النهار”، وشهدت الحلقة وقوع خلاف بين الاثنين بسبب “شيخ العرافين”.

حيث أنه قام باتهام الفنان، بأنه مُتزوج من سيدة أُخرى ويقيمان فى شقة خاصة بالتجمع الخامس، وأنه أهداها سيارة وهى أهدته سلسلة، وبعدها ذهب “شيخ العرافين” إلى مكان أبعد بكثير وقال بأن الكلب الذى أعطاه حسن شاكوش هدية لزوجته ريم، من زوجته الأولى الأمر الذى أثار غضب زوجته وجعلها تنفعل.

وجديراً بالذكر، بأن المطرب الشعبى حسن شاكوش وريم صادق قد تزوجا فى شهر مارس لعام 2023، فى حفل كبير جداً أحياه الفنان المعروف تامر حسنى، وحضر حفل الزفاف الأهل والأقارب ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.