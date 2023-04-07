«مفيش فرح من غير رقاصة».. أنوشكا تهاجم منتقدي الرقص الشرقي

قامت الفنانة الجميلة أنوشكا، بالرد على الانتقادات التى توجه للرقص والراقصات وفن الاستعراض بصورة عامة، وأشارت الفنانة إلى أن الرقص الشرقى فن راقِ.

وأكدت الفنانة، من خلال تصريحات لها مع القاهرة 24 وقالت:ـ “بجد مفيش فرح من غير راقصة، وحتى راقصات الشمعدان بدأوا يرجعوا من تاني، ولكن عدى علينا وقت كنا بنعاني من أفكار ضبابية، وعقليات رجعية بيهاجموا الرقص الشرقي والاستعراض بكل صورة، وده بالرغم من إنه فن راقي”.

وتابعت أنوشكا:ـ “بجد الاستعراض فن راقي، وده زى فرقة رضا واللى بتحمل اسم مصر فى الخارج، وحقيقي لازم نواجه الأفكار الهدامة اللى بتسيئ لمكانة الاستعراض، وهو زي التمثيل ممكن المخرج يقدملنا مشهد اعتصاب بدون ما يكون فج ويوصل المعنى للمشاهد، وللأسف المشكلة بتبقى فى دماغنا إحنا”.

ومن جانبها، فقد سبق وتطرقت أنوشكا للحديث من خلال تصريحتها مع القاهرة 24، عن امكانية تقديم سيرتها الذاتية من خلال عمل فنى، حيث قالت:ـ “حياتي فيها إيه علشان أقدمها؟، وأعتقد أنه من الأفضل تقديم شخصيات خدموا الانسانية زى الدكتور مجدى يعقوب، ولو هنعمل قصة حياتي ممكن أوي تكون قصة صعود لأننا مُلهمين للجمهور، وهما بيقلدونا وأنا حياتي مكنتش كلها نجاحات”.

وأضافت الفنانة:ـ “وأنا مريت كتير باخفاقات وسنين من التعلم والتعب، وكمان اتأثرت بالشخصيات اللى حواليا واللي أكبر مني زى والدتي والفنانة سناء جميل وكنت بتعلم منهم وبشوف بيتعاملوا إزاي، وحقيقي والدتي كانت ناقدة لاذعة، ولكن كل كلامها كان في محله رغم إنها كانت مُتفرجة عادية”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة أنوشكا تعيش حالة من النشاط على المستوى الفنى، وحققت الفنانة الكثير من النجاح من خلال الأعمال التى قدمتها، حيث شاركت فى السباق الرمضانى للعام الحالى 2023 بمسلسل “الأجهر”.