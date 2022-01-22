منى زكي تثير الجدل بسبب مشهدها الجريء في “أصحاب ولا أعز”.. والجمهور: ازاي وافقت تعمل كده؟!

أسامة مقلد

بعد ساعات قليلة من طرحه على “نتفليكس” أثارت النجمة منى زكي، جدلًا كبيرًا بسبب جرأة أحد مشاهدها في فيلم “أصحاب ولا أعز”، حيث ظهرت وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية، وتضعها في حقيبتها اليدوية قبل خروجها من المنزل للقاء أصدقائها.

منى زكي تثير الجدل بسبب مشهدها الجريء في "أصحاب ولا أعز".. والجمهور: ازاي وافقت تعمل كده؟!

واندهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي من سبب تواجد هذا المشهد بالفيلم الذي لا يناسب عادات وتقاليد المجتمع الشرقي، وسبب موافقة منى زكي عليه حيث أنه لا يليق بتاريخ وقيمة فنانة بحجمها، حيث تعتبر واحدة من أهم نجمات الوطن العربي في السنوات الأخيرة.

“أصحاب ولا أعز” هو فيلم من إنتاج “نتفليكس” مأخوذ من الفيلم الإيطالي “غرباء بالكامل”، وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء، يقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن يتم قراءة الرسائل والمكالمات الجديدة أمام الجميع، فتتحول اللعبة الشيقة إلى كشف الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد.

بطولة: نادين لبكي، ومنى زكي، وإياد نصار، ودياموند بو عبود، وعادل كرم، وجورج خباز، وفؤاد يمين، من تأليف: فيليبو بولونيا، وإخراج: وسام سمايرا.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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