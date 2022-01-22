منى زكي تثير الجدل بسبب مشهدها الجريء في “أصحاب ولا أعز”.. والجمهور: ازاي وافقت تعمل كده؟!

بعد ساعات قليلة من طرحه على “نتفليكس” أثارت النجمة منى زكي، جدلًا كبيرًا بسبب جرأة أحد مشاهدها في فيلم “أصحاب ولا أعز”، حيث ظهرت وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية، وتضعها في حقيبتها اليدوية قبل خروجها من المنزل للقاء أصدقائها.

واندهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي من سبب تواجد هذا المشهد بالفيلم الذي لا يناسب عادات وتقاليد المجتمع الشرقي، وسبب موافقة منى زكي عليه حيث أنه لا يليق بتاريخ وقيمة فنانة بحجمها، حيث تعتبر واحدة من أهم نجمات الوطن العربي في السنوات الأخيرة.

“أصحاب ولا أعز” هو فيلم من إنتاج “نتفليكس” مأخوذ من الفيلم الإيطالي “غرباء بالكامل”، وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء، يقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن يتم قراءة الرسائل والمكالمات الجديدة أمام الجميع، فتتحول اللعبة الشيقة إلى كشف الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد.

بطولة: نادين لبكي، ومنى زكي، وإياد نصار، ودياموند بو عبود، وعادل كرم، وجورج خباز، وفؤاد يمين، من تأليف: فيليبو بولونيا، وإخراج: وسام سمايرا.