رغم عدم صحة الخبر.. “طلاق منى زكي” يتصدر التريند بعد مشهدها الجريء في “أصحاب ولا أعز”

رغم إنه خبر عار تمامًا من الصحة، تصدر “طلاق منى زكي” قائمة الكلمات الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير “جوجل” بعد مشهدها الجريء في فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي أثار ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية.

وبحث الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية عن كلمة “طلاق منى زكي” بعد الشائعة التي انتشرت بشأن انفصالها عن أحمد حلمي، نتيجة لظهورها في أحد مشاهد الفيلم وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية.

وهو المشهد الذي أغضب محبي النجمة منى زكي، بشكل كبير، وعرضها للانتقادات اللاذعة بعد طرح الفيلم الخميس الماضي عبر منصة “نتفليكس”، وهي الانتقادات التي لم يسلم منها أيضًا زوجها النجم أحمد حلمي.

وجاءت في قائمة الكلمات الأكثر بحثًا، والتي تصدرها كلمة “طلاق منى زكي” العديد من الكلمات الأخرى أبرزها: “فيلم أصحاب ولا أعز كامل، وفيلم منى زكي الجديد”.

“أصحاب ولا أعز” هو فيلم من إنتاج “نتفليكس” مأخوذ من الفيلم الإيطالي “غرباء بالكامل”، من بطولة: نادين لبكي، ومنى زكي، وإياد نصار، ودياموند بو عبود، وعادل كرم، وجورج خباز، وفؤاد يمين، من تأليف: فيليبو بولونيا، وإخراج: وسام سمايرا.