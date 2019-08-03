ألقاه أهل والدته في الزبالة بعد ولادته وترك الفن بسبب السرطان محطات في حياة الفنان يوسف منصور

يعتبر الفنان يوسف منصور من أهم الفنانين الذين قدموا أفلام القتال والأكشن خلال فترة التسعينات واشتهر بلقب منصور واستطاع في فترة قصيرة أن ينجح في كسب قلوب المتابعين وأصبحت أفلامه تحقق إيرادات عالية ونجاح كبير واحترف الفنان يوسف منصور رياضة الكونغ فو في أمريكا والصين وكشف عن محطات في حياته

الفنان يوسف منصور يتحدث عن حياته

تكلم يوسف منصور عن بعض المحطات في حياته حيث قال أنه في البداية بدأ بلعبة التايكوندو وقد وصل في هذة اللعبة إلى مرحلة صعبة لم يكن يقدر على أن يتخطاها وذلك بسبب ضعفه الجسماني وبعدها بدأ في لعبة الكونغ فو ووصف هذه اللعبة الرياضية بأنها ليست مجرد لعبة بل طريقة حياة ومجالات القوة تتجاوز القوة الجسمانية

بداية دخولة الوسط الفني

كشف الفنان يوسف منصور عن الصدفة التي جعلته يدخل عالم السينما كانت حوار دار بينه وبين المخرج إبراهيم عفيفي عام 1989 والذي طلب منه أداء مشاهد بسيطة في الفيلم عن رجل مهمته إنقاذ بطل الفيلم ثم قدم بعدها العديد من الأدوار الناجحة والتي تسببت في شهرته في هذه الفترة

اصابته بمرض السرطان

في عام 2006 أصيب بتهتك فى الأعصاب والمفاصل وذلك نتيجة كثرة تدريبات الكونغ فو وأعلن بعدها اصابته بمرض السرطان وهذا المرض جعله يبتعد عن التمثيل

كما قال يوسف منصور أن عائلة والدته عند تم والدته مباشرة قاموا بالقائه في صفيحة الزبالة بعد ما تصوروا أنه ميت