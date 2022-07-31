آمال ماهر تفاجئ جمهورها بصورة لابنها الذي أصبح شاب وتعلق عليها بهذه الكلمات

بعد النجاح الكبير الذي حققته آمال ماهر في حفلها الأخير بمدينة العالمين الجديدة، نشرت صورة لها تجمعها مع ابنها “عمر” الذي أصبح شاباً بعد بلوغه عامة الثامن عشر، الصورة تم التقاطها من كواليس حفلها الغنائي الأخير، وظهر فيها “عمر” وهو يحمل أمه بين زراعيه وهي تبتسم ابتسامة بسيطة تعبر عن سعادتها بنجاحها الكبير.

تعليق آمال ماهر على صورتها مع ابنها

وعلقت النجمة آمال ماهر على الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام” والتي انتشرت بشكل كبير قائله “كل شيء بالنسبة لي”.

يذكر أن عمر هو الابن الوحيد للفنانة آمال ماهر من زوجها السابق الفنان والملحن الكبير محمد ضياء، وهذا هو ظهوره الأول منذ أخر جلسة تصوير جمعته مع والدته منذ أن كان عمره تسع سنوات، تغير خلالها شكله بعد أن تحول من الطفولة إلى مرحلة الشباب.

عودة آمال ماهر بعد غياب طويل

وكانت النجمة آمال ماهر والتي احتجبت عن جهورها لأكثر من عام، بعد أن اعتزلت الغناء لأسباب لم تُعلن عنها، قد قررت العودة من جديد بأولى حفلاتها بمدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي، لتقدم مجموعة من أجمل أغانيها بالإضافة لأغنيتين جديدتي هما “ذرة رجولة” من كلمات طارق شمس بالاشتراك مع ملحن وموزع الأغنية أسامة سامي، والأغنية الثانية بعنوان “الحكاية في مشهدين” كلمات عمرو يحيى وألحان مصطفى العسال ومن توزيع كريم أسامة.

جدير بالذكر أن الكثير من الشائعات قد طاردت النجمة آمال ماهر خاصة خلال الشهور الأخير، وكان السبب الرئيسي لزيادة الشائعات هو الغياب الغامض للفنانة واحتجابها عن الإعلام بالرغم من مناشدة الكثير من النجوم والشخصيات العامة لها للظهور ووضع حد لهذه الشائعات، لتظهر بعدها وتعلن عن أسباب غيابها وتوعد الجمهور بلقاء قريب في حفل غنائي كبير بالساحل الشمالي.