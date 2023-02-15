الإعلامية بسمة وهبة تعلق على ما يتم تقديمه في برنامج ياسمين عز

كثرة الجدل المثار حول برنامج كلام الناس، جعلت الكل يبدي رأيه فيما تقدمه الإعلامية ياسمين عز في البرنامج، بسبب دفاعها القوي عن الرجال، وعند سؤال المذيعة بسمة وهبة عن الأمر، كان ردها صادما.

بسمة وهبة: ما يحدث تافه والضجة حوله أكثر تفاهة

تم سؤال الإعلامية بسمة وهبة عن الأفكار التي تطرحها ياسمين عز في برنامج كلام الناس، فقالت: ما يحدث تافه وكثرة الحديث عنه أكثر تفاهة.

وأشارت إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة، وتحديدا الزوج والزوجة هي أسمى وأرقى من كل الذي يحدث أو يقال.

وفي نفس السياق تحدثت بسمة وهبة عن برنامجها الرمضاني “شيخ الحارة والعرافة، وأكدت إنه يتطلب منها مجهودا كبيرا.

ولفتت بسمة وهبة إلى أنها تسعى دائما لأن تقدم الأفضل لجمهورها من خلال هذا البرنامج، وأكدت أن البرنامج سيكون ضمن خريطة القناة في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن برنامج شيخ الحارة والعرافة هو برنامج حواري تستضيف فيه بسمة وهبة نجوم الفن والإعلام والرياضة، وتحاورهم في كل الأمور التي قد تكون غائبة عن الجمهور ولا يعرفها عنهم.