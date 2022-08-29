“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن نرمين الفقي
تصدر اسم الفنانة نرمين الفقي، قوائم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عقب مجموعة صور جديدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهرت فيها بإطلالة مميزة.
حيث ارتدت نرمين، فستان قصير باللون الأبيض والأخضر، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت على المكياج البسيط الذي يبرز جمالها.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة نرمين الفقي:
- ولدت في 21 يونيو 1972، بالإسكندرية.
- اسم الولادة: نرمين عبد الرازق الفقي.
- العمر: (49 سنة).
- تعلمت بكلية فيكتوريا، وهي إحدى أقدم وأكبر المدارس الإنجليزية بمصر.
- تخرجت من كلية التجارة جامعة الإسكندرية.
- بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات في أوائل التسعينيات، وأصبحت واحدة من أبرز الوجوه الإعلانية بالتليفزيون في وقت قصير.
- اتجهت إلى التمثيل في منتصف التسعينيات.
- شهد عام 1997 مشاركتها في العديد من الأعمال مثل: “أبناء دهشان، والسيرة الهلالية ج1، وحياة الجوهري، وطريق السراب، والحصيدة، وبحار الغربة، والماضي يعود الآن”، وفيلم “من القاهرة إلى الزقازيق”، وفوازير “النص الحلو”.
- لمع اسمها في أواخر التسعينيات وأوائل الألفييات كواحدة من نجمات الدراما التليفزيونية.
- قدمت دور البطولة في العديد من الأعمال الناجحة أبرزها: “رد قلبي، وخلف الأبواب المغلقة، والبحار مندي، والأصدقاء، والليل وآخره، وللثروة حسابات أخرى، وعايش في الغيبوبة، والعنكبوت”.
- في عام 1998 وقفت أمام أسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم، في مسرحيته “أنا ومراتي ومونيكا”.
- آخر أعمالها مسلسل “أبو العروسة ج3” الذي عرض في أوائل العام الجاري.
- برغم جمالها الطاغي إلا إنها لم تتزوج حتى الآن، وتعتبر أشهر عزباء في الوسط الفني