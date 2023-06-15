نرمين الفقي: الراجل الكويس بيخلي الست أصغر وأحلى

وجهت الفنانة نرمين الفقي، خلال لقائها ببرنامج “عرب وود” الذي يعرض عبر قناة “روتانا سينما” عدة نصائح للسيدات.

حيث قالت: “من وجهة نظري الشخصية يعني إن الست لازم تبقى تهتم بنفسها كامرأة إنها ما تبقاش تخينة إنها تلبس اللي يبقى لايق عليها ويبقى شيك عليها إنها تبقى ست بيت في حياتها إنها لما تنزل تشتغل لو نزلت تشتغل تبقى فعلًا بتشتغل بقلب ودايمًا تحط حدود لطيفة بينها وبين أي حد يعني احترام النفس مهم أوي رياضة لو مش هتروح تلعب رياضة.. تلعب رياضة في البيت.. كفاية أوي إنها تنضف بيتها ده رياضة في حد ذاته”.

وأضافت: “على فكرة الراجل الكويس أوي بيخلي الست أصغر وأحلى وأجمل.. بيشيل من عليها عبء كبير جدًا جدًا.. والست الصح في حياة الراجل أيضًا بتنجحه.. يعني زي ما وراء كل رجل عظيم امرأة.. أيضًا وراء كل ست مرتاحة وحاسة إن وراها سند وضهر راجل”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مسلسل “أبو العروسة ج3″، الذي عرض في يناير 2022.

“أبو العروسة” بطولة: سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، ومحمد عادل، وخالد كمال، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومحمد حاتم، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، ورانيا فريد شوقي، من تأليف وإخراج: هاني كمال.

وتنتظر نرمين الفقي، عرض مسلسلها الجديد “بعد النهاية” والذي يشارك في بطولته كلًا من: ريها سعيد، وأحمد سعيد عبد الغني، وهالة فاخر، وغمرو عبد العزيز، من تأليف: فداء الشندويلي، وإخراج: وائل فهمي عبد الحميد.