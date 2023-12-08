“والله ما عندي حاجة أقولها غير إن أيامنا سوداء”.. فيفي عبده بـ عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي: «أشوفكم بكرة في عزاء تاني»

كانت الفنانة فيفي عبده، حريصة على تقديم واجب العزاء في المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي والدة الفنانة ناهد السباعي، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 73 عاماً، وأشارت فيفي بأنها في غاية الحزن على رحيلها، وأن الأيام القادمة سوداء على حد تعبيرها.

صور مجمعة للفنانة فيفي عبده من موقع "ليالينا"، وصورة لها من أحد أعمالها الفنية، وصورة للراحلة ناهد فريد شوقي من موقع "اليوم السابع"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحات تليفزيونية أثناء تقديمها لأداء واجب العزاء، موضحة: “والله مش لاقية حاجة أقولها غير إن أيامنا الجاية سودة ومنيلة بستين نيلة ومهببة، وأشوفكم بكرة على خير في عزا تاني.. يارب يخليكم لينا ومشوفش فيكم حاجة وحشة”.

ومن جانبها، فقد رحلت المنتجة ناهد فريد شوقي عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعرضها لوعكة صحية، وقامت الفنانة آية سماحة زوجة ابن الراحلة، بالإعلان عن خبر الوفاة خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وكتبت: “لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نقول إلا ما يُرضي الله عز وجل.. توفيت منذ قليل والدتي الثانية ناهد فريد شوقي.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وستُقام جنازتها اليوم عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد”.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، من مُحبي الراحلة على توديعها وإلقاء النظرة الأخيرة عليها، وكان من أبرز الحضور “أشرف زكي، ورامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم، وميرفت أمين، وسامح الصريطي، وفيدرا، ورانيا يوسف، وهنا شيحة”، وغيرهم.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ناهد السباعي استقلبت واجب العزاء في والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي، إلى جانب شقيقتها من الأب الفنانة رانيا فريد شوقي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.