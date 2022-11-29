تزوج من فيدرا ودينا وأصيب بمرض خطير.. من هو سامح الباجوري؟

كثر الحديث في الساعات الماضية عن المخرج سامح الباجوري، بعد تصريحات زوجته السابقة الفنانة فيدرا في برنامج كلمة أخيرة. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم معلومات عن سامح الباجوري الذي تزوج من الراقصة دينا وتوفي بمرض خطير.

قصة زواج سامح الباجوري من دينا وفيدرا

تزوج المخرج سامح الباجوري من الفنانة والراقصة دينا في البداية، وأنجب منها ابنها الوحيد “علي”، ولكن فوجئت دينا بعد ذلك بعلاقة تجمعه مع الممثلة فرح أو فيدرا.

وتم الزواج بين المخرج سامح الباجوري والفنانة فيدرا بالفعل، وهو ما رفضته الراقصة دينا وصممت على طلب الطلاق، وانفصلت عنه بالفعل.

خلافات بين فيدرا والراقصة دينا

تسبب زواج المخرج الراحل سامح الباجوري من الفنانة فيدرا في مشاكل وأزمات بينها وبين الراقصة دينا لم تنته حتى وقتنا هذا.

ودائما يتحدثون عن بعضهم البعض بطريقة غير جيدة في البرامج، لأن دينا ترى أن فيدرا قد سرقت منها زوجها، في حين ترفض الأخيرة ذلك الأمر.

يذكر أيضا أن الفنانة فيدرا تزوجت من شقيق المخرج سامح الباجوري أيضا، وفي تصريح غير مفهوم لها قالت: لا أعرف لماذا تزوجته ربما لأحتكر عائلة الباجوري كلها.

معلومات عن المخرج سامح الباجوري

ولد المخرج سامح الباجوري في عام 1961 وهو شقيق المخرج هادي الباجوري.

أول فيلم له في السينما كمساعد مخرج كان فيلم “سمك لبن تمر هندي”، في عام 1988.

كتب سيناريو وحوار فيلم الباشا للنجم الراحل أحمد زكي في عام 1993.

في عام 1994 وضعه المخرج خيري بشارة ضمن قائمة من الفنانين الشباب الذين سوف يحطمون السينما التقليدية.

الفيلم الأول له كمخرج كان هو نفسه الفيلم الأخير، وهو فيلم “كرسي في الكلوب”، والذي أخرجه في عام 2001 وعرض في السينما بعد وفاته.

رغم صغر سنه لكن أرهقه مرض السرطان، وتوفي في عام 2001.

كان هذا كل شيء عن المخرج سامح الباجوري، وأسباب خلاف فيدرا ودينا.