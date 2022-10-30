ميار الببلاوي.. هل المنظر حلو الآن؟!

ميار الببلاوي، اسم انطلق في سماء تريند جوجل بسرعة الصاروخ منذ الأمس، بعد تصريحات أطلقتها عن تصوير مشهد جرئ لها في فيلم ديسكو ديسكو، وكشفها عن نصيحة الفنانة نجلاء فتحي لها.

أبرز تصريحات ميار الببلاوي

كنت رافضة لتصوير مشهد المايوه في فيلم ديسكو ديسكو وأنا صايمة.

نجلاء فتحي أخبرتني بأن الصوم للفقراء فقط ونحن نقول إننا صائمون فقط أمام الناس.

إيناس الدغيدي ضغطت عليا من أجل تصوير المشهد

حاولت تعطيل التصوير بكل الطرق حتى أذان المغرب.

اعتذار ميار الببلاوي لنجلاء فتحي

عقب تصدر اسم ميار الببلاوي للتريند خرجت لتقول الآتي:

نجلاء فتحي أستاذتي واتعلمت منها كتير.

بعتذر للفنانة الكبيرة نجلاء فتحي لو حد وصلها حاجة عني وزعلت.

أنا لا أبحث عن التريند وكل هدفي أن أظهر بمنظر جيد أمام زوجي وابني.

هل المنظر جيد الآن؟

السؤال الذي نريد أن نوجهه للفنانة ميار الببلاوي: من الذي أجبرك على سرد كل الأحداث الخاصة بمشهد فيلم ديسكو ديسكو؟، أنت من تطوعت بذلك وكشفت أسرار كانت سببا في تصدرك التريند.

أنت فنانة وإعلامية كبيرة، لا يجب أن تقعي في مثل هذه الأخطاء، الآن تسببت في مشكلك لك ولنجلاء فتحي، وأصبح المراهقون يبحثون عن مشهد ميار الببلاوي بالمايوه، هل المنظر أمام زوجك وابنك حلو الآن؟. نؤكد لك أن الإجابة لا.