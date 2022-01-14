8 ساعات متتالية…شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعلن قطع مياه الشرب عن هذه المناطق

صرحت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمحافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب في عدد من المناطق الكبرى في محافظة الجيزة خلال 8 ساعات متتالية، وقد أعلنت عن هذا التصريح عبر صفحتها الرسمية من اجل أن يضع سكان هذه المناطق الأمر في الحسان ويقوموا بتخزين المياه التي سيحتاجونها خلال هذه الفترة من أجل الشرب أو الطبخ وغيرها من الأعمال، وإليكم بيان التصريح كما تم الإعلان عنه.

انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق الكبرى

قامت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة بالإعلان عن انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق؛ (أبو رواش – المنطقة الصناعية بأبو رواش – طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتدءاً من حازم حسن – نيو جيزة – كرداسة – المجادلة – مديرية الأمن الجديدة – العمليات الخاصة – وادي دجلة – سامكريت- مونتن فيو)، وذلك ابتداءً من 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر يناير 2022 إلى الساعة 6 من صباح الغد السبت 15 من شهر يناير 2022 ولمدة 8 ساعات كاملة.

السبب وراء انقطاع مياه الشرب في محافظة الجيزة

وبعد إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع مياه الشرب في هذه المناطق، فقد قامت بتوضيح السبب وراء ذلك، والذي يكمن في قيام جهاز مدينة 6 أكتوبر من تحويل خط المياه بالقطر 800 مم لدى ميدان جهينة في محور 26 من شهر يوليو، وقد وجهت الشركة تحذير على كفة المواطنين وتحديدًا أصحاب المستشفيات والمخابز على ان يقوموا بتدبير وتخزين مقدار المياه التي يحتاجون إليه خلال وقت انقطاع المياه، كما قامت بالتأكيد بأن هناك سيارات مخصصة لمياه الشرب متوفرة في المناطق السابق ذكرها التي ستنقطع منها المياه، وإذا رغب أحد الأطفال في طلبها، فعليه الاتصال عبر التليفون الأرضي على رقم الخط الساخن الموحد 125.