وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

أنتقل إلى رحمة الله الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 25 7 2019 وهذا ما أعلنه عضو اللجنة الصحية لنقابة الممثلين الفنان منير مكرم، كانت حالة الفنان فاروق الفيشاوي الصحية حرجة للغاية علي أثرها دخل في غيبوبة كبدية أدت إلي عدم النطق قام الفريق الطبي بمحاولات عديدة لأنقاذ حياته ولكن شاء الله هذا ثم توفي رحمة الله عليه، أخر اعمال الفنان فاروق الفيشاوي هي مسرحية الملك لير الذي شاركه فيها البطولة الفنان يحيى الفخراني و الفنانة الشابة هبة مجدي ومجموعة من المع نجوم الفن.

أقرأ أيضا: نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

هذا ما وعد به الفنان فاروق الفيشاوي ولم يقدر علي تحقيقه لجمهوره

صرح الفنان فاروق الفيشاوي قبل وفاته أنه يوجد عمل فني كبير عن المطران كابوتشي كان يريد أن ينتجه هو وعمر عبد العزيز وكان سوف يقوم بإخراج هذا العمل الفني المخرج محسن زايد فكرة الفيلم كانت تتحدث عن الوحدة الوطنية وقال أن فريق العمل بالفعل سافروا إلى سوريا وقال فكرة الفيلم لقت دعم كبير جداً هناك لكن عندما وصلوا إلى مصر وجدوا أنه من الصعب تحقيق هذا الفيلم وسبب هذا أن الجهات الحكومية لم تمنحه التعاون الكافي لكي يتم تنفيذ الفكرة وأوصى به ولده الفنان أحمد الفيشاوي بتنفيذ فكرة الفيلم في حالة وفاته.

من هو فاروق الفيشاوي

فاروق الفيشاوي ممثل مصري ولد يوم 5 فبراير سنة 1952 مواليد محافظة المنوفية الأسم الحقيقي له عند الولادة هو محمد فاروق فهيم الفيشاوي، تزوج من الفنانة سمية الألفي 1972 سنة 1992.