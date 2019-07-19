فريد الديب ينفي شائعة وفاة «مبارك» بعد تصدره تويتر بـ«حسني مبارك مات» ويؤكد :”بصحة جيدة وشائعة مكررة”

«حسني مبارك مات»..بهذه الكلمات تصدر هذا الهاشتاج علي موقع التواصل الشهير تويتر حول مصير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحقيقة شائعة وفاته التي تكررت أكثر من مرة منذ الإطاحة به بعد ثورة 25 يناير في عام 2011.

حقيقة شائعة وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

استقبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سواء “تويتر” أو فيس بوك ترند انتشر منذ دقائق قليلة حول وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بنوع من السخرية من تكرار تلك الشائعة وأنها اصبحت عادة سنوية حول خبر وفاة الرئيس الأسبق مبارك.

فريد الديب ينفي خبر وفاة حسني مبارك

وتأكيدا لتكرار تلك الشائعات حول وفاة الرئيس الأسبق مبارك ، نفى محاميه الخاص فريد الديب هذا الخبر لموقع الوطن وأكد أن الرئيس الأسبق حسني مبارك يتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما يتردد حول وفاته.

وأوضح الديب أنه لا يعرف سبب أو مصدر تلك الشائعات حول وفاة الرئيس الأسبق مبارك وأن تلك الشائعات تتكرر كثيرا ولا يعلم ما الفائدة من تلك الشائعات، موضحا أنه سيكون أول من يعلم بخبر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فورا .