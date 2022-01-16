غيوم وصقيع وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، المواطنين من حالة الطقس المتوقعة غدًا على جميع المحافظات، موضحة أن الأمطار لن تكون خفيفة على جميع المناطق مثل الأيام الماضية، ولذلك يجب الحذر منها هي أيضًا، وليس درجات الحرارة المنخفضة والغيوم فقط، حيث أن الأحوال الجوية الاثنين لن تكون مستقرة وقد تتسبب في إصابة العديد بنزلات البرد وعدم القدرة على النوم ليلًا من شدة البرودة.

الطقس في مصر غدًا

وبحسب بيان الأرصاد، فإن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ستكون من أكثر الأماكن التي تتعرض لدرجات الحرارة الباردة نهارًا، أما جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فالحرارة فيهم ستكون مائلة للبرودة، وهذا عكس الليل، الذي من المتوقع أن يشعر فيه المواطنين بأغلب مناطق الجمهورية بالبرد الشديد، أما سيناء وشمال الصعيد، فالأجواء فيهم ستصل للصقيع.

أماكن تساقط الأمطار غدًا الاثنين

وكشفت الأرصاد عن أماكن تساقط الأمطار الساعات المقبلة، وجاءت كالتالي:

تتعرض القاهرة الكبرى لأمطار خفيفة مع نشاط للرياح الباردة والغيوم.

يتعرض الوجه البحري للغيوم وأمطار من خفيفة لمتوسطة على مدار اليوم.

الأمطار في السواحل الشمالية الغربية، ستكون من خفيفة إلى متوسطة مع وجود نشاط للرياح.

أمطار السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ستصل إلى متوسطة، وسيصاحبها رياح.

الأمطار ستكون متوسطة على جنوب سيناء.

توقع سقوط أمطار خفيفة مع رياح على الصعيد.

نصائح الأرصاد للحماية من البرد

وقدمت الأرصاد عدة نصائح للمواطنين لحمايتهم من الصقيع والرياح الباردة، وهي: