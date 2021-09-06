عاجل| الموت يفجع الوسط الفني بعد وفاة نجم رأفت الهجان وفيلم التوربيني الفنان سمير الملا

في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين فجع الموت الوسط الفني، بعد رحيل الفنان والطبيب الدكتور سمير الملا، والذي وافته المنية اليوم، بعد معاناة مع المرض، والملا هو طبيب وجراح بقسم المخ والأعصاب، وأسهم كثيراً في العديد من الأعمال الفنية مسلسلات وأفلام.

وفاة الفنان سمير الملا

كما أعلنت عائلة الفنان الطبيب الراحل سمير الملا، عن موعد صلاة الجنازة عليه، حيث قررت عائلته تشييع جثمانه من مسجد بالسادس من أكتوبر عقب ظهر اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021.

وكانت حياة الفنان سمير الملا عامرة بالعديد من الأعمال الفنية مسلسلات وأفلام وغالباً ما كان يقوم بدور الطبيب، وكان من آخر الأعمال التي شارك فيها مسلسل صاحب السعادة، ونعرض لمتابعي نجوم مصرية أبرز أعمال الفنان.

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