عاجل| الموت يفجع الوسط الفني بعد وفاة نجم رأفت الهجان وفيلم التوربيني الفنان سمير الملا

بواسطة إسلام عوض

في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين فجع الموت الوسط الفني، بعد رحيل الفنان والطبيب الدكتور سمير الملا، والذي وافته المنية اليوم، بعد معاناة مع المرض، والملا هو طبيب وجراح بقسم المخ والأعصاب، وأسهم كثيراً في العديد من الأعمال الفنية مسلسلات وأفلام.

عاجل| الموت يفجع الوسط الفني بعد وفاة نجم رأفت الهجان وفيلم التوربيني الفنان سمير الملا

وفاة الفنان سمير الملا

وفاة الفنان سمير الملا
وفاة الفنان سمير الملا

عاجل| الموت يفجع الوسط الفني بعد وفاة نجم رأفت الهجان وفيلم التوربيني الفنان سمير الملا 1 6/9/2021 - 6:36 ص

كما أعلنت عائلة الفنان الطبيب الراحل سمير الملا، عن موعد صلاة الجنازة عليه، حيث قررت عائلته تشييع جثمانه من مسجد بالسادس من أكتوبر عقب ظهر اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021.

عاجل| الموت يفجع الوسط الفني بعد وفاة نجم رأفت الهجان وفيلم التوربيني الفنان سمير الملا 2 6/9/2021 - 6:36 ص

وكانت حياة الفنان سمير الملا عامرة بالعديد من الأعمال الفنية مسلسلات وأفلام وغالباً ما كان يقوم بدور الطبيب، وكان من آخر الأعمال التي شارك فيها مسلسل صاحب السعادة، ونعرض لمتابعي نجوم مصرية أبرز أعمال الفنان.

اقرأ المزيد:

  • مبروك جالك ولد، سنة 1978.
  • دموع فى عيون وقحه، سنة 1980.
  • رأفت الهجان، سنة 1980.
  • رأفت الهجان، سنة 1990.
  • الفرار من الحب، سنة 2000.
  • إغتيال شمس، سنة 2010.
  • فيلم الإرهاب، سنة 1989.
  • قشر البندق، سنة 1995.
  • التوربينى، سنة 2007.

عاجل| الموت يفجع الوسط الفني بعد وفاة نجم رأفت الهجان وفيلم التوربيني الفنان سمير الملا 3 6/9/2021 - 6:36 ص



Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.