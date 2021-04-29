ضحية رامز جلال اليوم الخميس 17 رمضان في “رامز عقله طار”

بواسطة أسامة مقلد

يستضيف اليوم الخميس الموافق 17 رمضان 1442 هـ، الفنان رامز جلال ضيف جديد ببرنامجه “رامز عقله طار” والذي سيكون ضحية الحلقة الخامسة من البرنامج.

رامز عقله طار

وضحية اليوم هي الفنانة سمية الخشاب، النجمة الإسكندرانية التي تألقت في العديد من الأعمال الفنية مثل: “عائلة الحاج متولي، وريا وسكينة، وحدائق الشيطان، ومحمود المصري، والحقيقة والسراب”.

“رامز عقله طار” هو برنامج مقالب برعاية الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يعرض طوال أيام شهر رمضان، الساعة 6.30 مساءً عبر قناة “MBC مصر”.

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وأبرز ضحايا رامز هذا العام من نجوم الفن: سمية الخشاب، وأحمد سعد، ودينا ويزو، ومن نجوم الكرة: قفشة، ومروان محسن، وجنش، ومحمد هاني.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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