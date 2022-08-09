تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2022

يرغب طلاب الثانوية العامة في معرفة تنسيق المرحلة الأولى للتقديم في الجامعات والكليات المختلفة، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022، بإعلان بيان رسمي يتضمن تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى عبر بوابة الحكومة المصرية، ونشرت الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بالنسبة المئوية لجميع الشعب سواء العلمية أو الأدبية، والتي سوف نوضحها لكم في هذا المقال.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى

صدر البيان الرسمي عبر صفحة مجلس رئاسة الوزراء حيث تابع وزير التعليم العالي الحد الأدنى للقبول فى تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى، بعد النجاح في امتحانات الدور الأول وقام بتوضيح الإرشادات، بينما حددت وزارة التعليم العالي موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى والذي يبدأ من يوم الخميس المقبل، الموافق 11 من شهر أغسطس 2022 على أن يستمر التقديم حتى يوم 15 من نفس الشهر.

اقرأ أيضا:تنسيق الكليات 2022 أدبي النسبة المئوية في مصر

الحد الأدنى من تنسيق الثانوية العامة 2022

جاء الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة للعام 2022، بحسب معدل النجاح في الشعب العلمية والأدبية بمجموع الدرجات والنسب المئوية كالتالي :

● الشعبة العلمية: والتي يبدأ تنسيقها من مجموع 365 درجة فأعلى والتي توافق النسبة المئوية 89.02%.

● شعبة علمي رياضيات: تبدأ من مجموع 341 درجة وهي تناسب 83.17%.

● الشعبة الأدبية: جاء الحد الأدنى للتنسيق 264.5 درجة وهي 64.5%.

اقرأ أيضا:موعد رجوع المدارس في السعودية 1444

وزارة التربية والتعليم تنسيق الثانوية

تقدم وزارة التربية والتعليم تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى، وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق وسوف يتم تشغيل المعامل المتواجدة في الجامعات، من أجل توجه الطلاب لها في حالة عدم القدرة على معرفة التنسيق بشكل صحيح، وفي إطار التطور التكنولوجي أصبح هناك إمكانية أن يقدم الطالب على النتيجة من خلال المنزل عبر أحد الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت.