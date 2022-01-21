بعلاوة تصل إلى 700 جنيه..”المالية” تكشف قيمة العلاوة للموظفين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قيمة الضرائب تمثل أقل من 50٪ من إجمالي الموازنة العامة للدولة، بحيث تمثل نحو 35٪، موضحًا أنه لا توجد مشاكل مع السيولة المالية بالأسواق على الإطلاق، مضيفًا أنه يتم تعيين 30 ألف مدرس سنويًا، وذلك وفقًا لما أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المعلمين الجدد يتم إلحاقهم بالحد الأدنى التخصصي من الدرجة الثالثة، براتب قد يتراوح بين 3000 و 800 جنيه أو 3900 جنيه أو 4000 جنيه، بينما تبلغ قيمة العلاوة نحو 650 و700 جنيه.

زيادة الرواتب

وأشار إلى أن حافز الجودة سوف يؤدي إلى زيادة رواتب المعيدين بالجامعات بنحو 500 جنيه إضافية، مؤكدًا أن الدولة واصلت تنفيذ المشاريع في ظل تفشي وباء “كورونا”، وأشار وزير المالية إلى أن النمو الاقتصادي يعني تحقيق مشاريع تنموية، كما أن شراء السلع سوف يكون له مؤشر قوي على النمو الاقتصادي.

وكشف معيط أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور، سوف تؤثر على قيمة المكافأة والحافز الإضافي الذي سوف يصل إلى 650 جنيهًا، ونحو 700 جنيهًا، وذلك للفئة الممتازة، بعد خصم قيمة التأمين والاشتراكات.

وتابع أن هناك تفهمًا للقيادة السياسية للظروف المعيشية، في ظل انتشار وباء “كورونا”، موضحًا أنه سوف يتم وضع المعلمين الجدد على الأقل في الدرجة التخصصية الثالثة على الأقل، وبشأن موقف المتقاعدين، أضاف وزير المالية أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بدراستها حاليًا، مضيفًا أنه سوف يتم عرض الموضوع على الرئيس السيسي قريبًا، وأن الميزانية الجديدة سوف تصل إلى 2 تريليون جنيه، فيما سوف يصل عجز الموازنة نحو 6.3٪.

وأضاف أنه الله سبحانه وتعالى أعان مصر على تخفيض عجز الموازنة بشكل سنوي، بحيث انخفض معدل العجز إلى النصف تقريبًا، بعدما كان يصل إلى نحو 12.5٪ قبل 6 سنوات، مؤكدًا أنه تم تخفيض حجم الدين قبل أزمة فيروس “كورونا” إلى نحو 87.5٪، كما أن الدولة واصلت تنفيذ المشاريع في ظل تفشي الوباء.