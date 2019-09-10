وزارة المالية تصدر بطاقة “ميزة” للموظفين بالدولة لسحب الرواتب .. تعرف على ميزاتها وخدماتها العديدة

أعلنت وزارة المالية وضمن إطار خطة الدولة في التحول إلى المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي في البلاد ، عن استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة والبالغ عددها نحو 5 مليون بطاقة، بـ بطاقة ميزة ، وذلك بالتعاون مع الجهات الإدارية، والتنسيق مع البنوك المشتركة في منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، وميزة بطاقة دفع مطورة ومؤّمنة ذات شرائح ذكية لاتلامسية، وتتمتع بالعديد من المزايا ويمكن من خلالها الاستفادة من خدمات إضافية، ومن المقرر بحسب مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي محمد عبدالرحمن، أن يتم الانتهاء من عملية الاستبدال، إلى بطاقات “ميزة” خلال شهر يوليو القادم لعام 2020.







بطاقة ميزة







ميزات والخدمات الإضافية لبطاقة ميزة

إضافة لسحب الرواتب للعاملين بالدولة هناك العديد من الخدمات الإضافية التي تقدمها البطاقة الجديدة وتتمثل بما يلي:







السحب النقدى عبر ماكينات “ATM”.

الشراء الإلكترونى عبر الإنترنت.

سداد المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

يمكن عبر البطاقة الجديدة الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية “POS”.

البنوك المشتركة في منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة







تشمل البنوك العاملة في مصر والمشتركة في منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات الموظفين في القطاع الحكومي ما يلي:

بنك مصر.

البنك الأهلي المصري.

بنك التعمير والإسكان.

البنك العربي الإفريقي الدولي.

بنك الإمارات دبي الوطني.

بنك القاهرة.

المؤسسة العربية المصرفية.

المصرف المتحد.

البنك التجاري الدولي.

بنك قطر الوطني.

مؤتمرات توعية ببطاقات ميزة

وأشارت داليا فوزي، مديرة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية إلى أن بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”، تُعد من أحدث البطاقات التكنولوجية بالعالم، وقد تقرر إقامة مؤتمرات توعية ببطاقات ميزة سيشارك فيها ممثلين عن نحو 633 جهة إدارية، وذلك على الشكل التالي:

3 مؤتمرات بمحافظة القاهرة اليوم وغدًا، وفي الـ17 من سبتمبر الجاري.

مؤتمرات في الـ19 من سبتمبر الجاري، في محافظات “الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء”.

فعاليات المؤتمر ستقام أيضًا في الـ26 من سبتمبر الجاري بالمحافظات التالية: “الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح”.

وأما المحافظات : “أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر”، فسوف تُقام فعاليات المؤتمر فيها خلال يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري.