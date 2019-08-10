الداخلية تنشر فيديو جديد لخط سير الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام قبل تنفيذه للحادث بلحظات

قام التليفزيون المصري بنشر مقطع فيديو جديد من تفريغ كاميرات المراقبة، التي قامت بفحصها وتفريغها وزارة الداخلية، للإرهابي الذي نفذ عملية تفجير محيط معهد الأورام يوم 4 أغسطس الماضي، وأظهرت التحريات التي أجرتها وزارة الداخلية خط سير الإرهابي منذ إنطلاقه مروراً بوصوله إلى مكان الإنفجار وسيره عكس الإتجاه عبر كاميرات المراقبة.

وأفادت الوزارة، أن منفذ التفجير الإرهابي “عبدالرحمن خالد”، بدأ خط سيره من حي النزهة بمصر الجديدة وصولا لشارع صلاح سالم، وحديقة الأزهر، متجهاً لمسار مجرى العيون، ومن ثم شارع مجرى العيون وإستكمل طريقه إلى شارع القصر العيني، ثم قام بالسير عكس الإتجاه في شارع كورنيش النيل بالمنيل، حتى وصل إلى المعهد القومي للأورام الذي وقع الإنفجار في محيطه.

وكشفت الداخلية في وقت سابق عن صورة الإرهابي عبدالرحمن خالد منفذ حادث إنفجار معهد الأورام، وايضا صور الإرهابيين الذين عاونوا وخططوا للعملية، وتبين أن منفذ العملية من حركة “حسم”، واسمه الحركي “معتصم”، وهو هارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة واحدة من القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ”طلائع حسم”.

ويظهر الفيديو أيضاً لحظة توديع الإرهابي عبد الرحمن خالد لأفراد أسرته في حديقة الأزهر، وذلك قبل ساعات قليلة من تنفيذ العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 20 شهيداً وعدد من المصابين، فيما أكدت وزارة الداخلية أنها قامت بالقضاء على 17 إرهابياً من المتورطين في تفجير معهد الأورام.