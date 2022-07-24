الحالة الصحية للفنان هشام سليم.. المهن التمثيلية تكشف مفاجأة والفنانة يسرا ترد

حالة من القلق يعيشها كل جمهور الفنان هشام سليم، في مصر والسعودية وكل الوطن العربي، عقب انتشار أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعى؛ تزعم تدهور حالة هشام سليم الصحية ونقله للمستشفى.

معلومات عن مرض الفنان هشام سليم

هشام سليم مصاب بسرطان الصدر ويعرف أيضا ب سرطان الرئة.

سرطان الصدر هو ثاني أكثر أنواع السرطان تشخيصا لدى النساء الرجال في العالم.

من أهم أسباب الإصابة به: تدخين السجائر وكل أنواع التبغ الأخرى.

والد هشام سليم، الكابتن صالح سليم كان قد أصيب بنفس المرض أيضا.

نقابة المهن التمثيلية تكشف مفاجأة عن هشام سليم

كشفت نقابة المهن التمثيلية والتي من المفترض أن ترعى هشام سليم كأحد المنتمين إليها عن مفاجأة، وهي عدم معرفتها أي معلومات عن صحة هشام سليم، وأن ليس لديها تواصل حقيقي معه.

ويعود ذلك إلى حالة التكتم الشديد الذي يحيط به هشام سليم نفسه، وكذلك عائلته التي ترفض الإفصاح عن أي معلومات عنه.

الفنانة يسرا تكشف حالة هشام سليم الصحية

كشفت النجمة يسرا عن الحالة الصحية للفنان هشام سليم، بتصريح مقتضب لوسائل الإعلام قالت فيه: هشام كويس الحمد لله.

والفنانة يسرا هي زوجة شقيق الفنان هشام سليم، وهو الأستاذ خالد سليم، بخلاف أنها عملت في كثير من الأفلام مع هشام سليم.

وفي النهاية نتمنى الشفاء العاجل للفنان المحترم هشام سليم.