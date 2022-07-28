إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. المنشور الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، وهو الأمر الذي لاقى قبول كبير من المستخدمين وتعليقات ساخرة حول كيفية تأنيث الرجل منزل الزوجية، مما جعل الأمر ينتشر بشكل غير مسبوق.

انقسم مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي إلى فريقين، رأي أحدهم أن قائمة المنقولات الزوجية سبب في زيادة الأعباء، وفرصة للاستغلال في المغالاة، بينما رأي البعض الآخر أنه من حق الزوجة ضمان حقوقها، وتعتبر القائمة لضمان حق من حقوقها.

مصدر خبر إلغاء قائمة المنقولات الزوجية

تعود مصدر هذه الإشاعة إلى منشور من تأليف أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية يسمى إسلام عبد المقصود، كان غرضه المزاح موضحًا أن اعتاد على المزاح مع طلابه دائمًا، ولكن في هذه المرة انتشرت مزحة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية بشكل غير مسبوق.

أصل قائمة المنقولات الزوجية

تعود قائمة المنقولات الزوجية إلى ما قبل 850 عام، حيث كان متداول بين يهود مصر إلى أن انتقل إلى جميع المصريين في الوقت الحالي، حيث ظهرت قائمة المنقولات الزوجية عندما تتزوج اليهوديات من المسلمين، لأنه كان لا يجوز لليهود الإرث من الزوج في الشريعة اليهودية، لذا تم ابتكار فكرة قائمة المنقولات الزوجية.

وانتشرت الفكرة من اليهود إلى العامة عندما تمسك الرجل بحق التعدد، حيث كان يتزوج مسلمة ويهودية في وقت واحد، وهو الأمر الذي لم يتوافق مع الشريعة اليهودية، مما جعل المرأة اليهودية تصر على كتابة قائمة بجميع المنقولات الزوجية، وعند رفضها التعدد تحصل على حقوقها حال الطلاق.

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