أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 23/1/2022 أمام الجنيه المصري

نتابع سوياً أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنية المصري والتغيير الذي يتم سواء بالانخفاض أو بالارتفاع أو بالاستقرار وذلك ليوم الأحد 23/1/2022 في البنوك المصرية.

تشهد العملات استقراراُ في بداية الأسبوع وذلك في معظم البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الاستثمارية.

ونتعرف لأخر التغييرات في أسعار العملات لليوم وفقاُ لأسعار البنك الأهلي المصري وهي كالتالي:-

سجل الدولار الأمريكي (عملة الولايات المتحدة الأمريكية) للشراء 15.64 جنيه و 15.74 جنيه للبيع.

سجل اليورو (العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي) للشراء 17.67 جنيه و 17.87 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني (عملة بريطانيا العظمى) للشراء 21.18 جنيه و 21.40 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي (عملة دولة الكويت) للشراء 49.7361 جنيه و 52.0916 جنيه للبيع.

أما عن ال‏‏ريال‏ ‏السعودي (عملة المملكة العربية السُّعُودية) فقد سجل‏ للشراء 4.1825 جنيه و 4.1962 جنيه للبيع.

سجل الدَّرْهم‏ ‏الإماراتي (عملة الأمارات العربية المتحدة) للشراء 4.2645 جنيه و4.2854 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني (عملة دولة البحرين) للشراء 40.4134 جنيه 41.7573 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني (عملة سلطنة عُمان)‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8927 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري (عملة دولة قطر)‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3096 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأُرْدُنّيّ (عملة المملكة الأردنية الهاشمية) للشراء 21.7524 جنيه و 22.2316 جنيه للبيع.