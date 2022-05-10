أبرزها الترقية والتأمين.. مميزات المعاش المبكر قبل 60 عاما

يتساءل كثير من الناس عن جدوي تعديلات قانون الخدمة المدنية والمتعلق تحديدا بموضوع المعاش المبكر. في هذا المقال سوف نشرح لك كل مميزات المعاش المبكر قبل 60 عاما.

هل المعاش المبكر قبل 60 عام إجباري؟

يظن بعض الناس أن القانون ينص علي إجبار العاملين علي الخروج معاشا مبكرا بشكل إجباري ودون النظر لرغبتهم في الاستمرار.

وهو ظن خاطيء تماما، ذاك أن قانون المعاشات نص علي أن المعاش المبكر قبل 60 يكون اختياريا وبرغبة واضحة وكتابية من الموظن صاحب الشأن.

مميزات المعاش المبكر

امتيازات كثيرة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 اختص بها العاملين والموظفين الراغبين في الحصول علي المعاش المبكر أبرزها:

الحصول علي خمس سنوات تأمين إضافي بالإضافة إلي ترقية

حرص القانون علي أن يقدم مميزات للموظف الذي سوف يقدم طلبا للحصول علي المعاش المبكر، بمثابة تعويض أو مكأفاة له علي منحه فرصة لموظف آخر يحل محله، وأبرز تلك المميزات هي ترقية الموظف درجة أعلى ومنحه 5 سنوات تأمين، وذلك سوف يساهم بالتأكيد في رفع معاشه.

صرف العلاوة الخاصة بشرط وحيد

نص قانون الخدمة المدنية في مادته رقم 70 علي أنه: يحق للعامل الحصول علي علاوة خاصة حال تقدمه بطلب معاش مبكر قبل أن يتم عامه ال 60، ولكن بشرط وحيد وهو أن تكون كل شروط العلاوة منطبقة عليه.

وفي حال كان مبلغ العلاوة أقل من نسبة الزيادة في المعاش؛ تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بين الزيادتين.

بمعني: إذا كانت العلاوة 300 جنيه علي سبيل المثال، وزيادة المعاش 500، يتم زيادة العلاوة إلي 500 جنيه.

وإذا كانت الزيادة في المعاش متساوية مع نسبة الزيادة في العلاوة؛ لايتم صرف أي زيادة للشخص المستحق للمعاش.

صرف الزيادات بمجرد الخروج علي المعاش

تضمنت بنود القانون أنه في حالة استحق العامل معاشا عن نفسه؛ فيحق له صرف الزيادة في المعاش، سواء أتم عامه ال 60 أو خرج معاشا مبكرا.

ويتم صرف علاوة خاصة له، وفي حال كانت تلك العلاوة أقل من نسبة الزيادة في المعاش، يتم صرف الفارق بين الزيادتين لصاحب المعاش.

كيف يمكن الحصول علي المعاش المبكر؟

إذا كنت أحد العاملين في مؤسسات الدولة وترغب في الحصول علي المعاش المبكر قبل إتمام عامك ال 60، كل ماعليك هو إخطار جهة العمل الخاصة بك، وسوف يتم فحص ملفك الوظيفي وإتمام خطوات الحصول علي المعاش المبكر.