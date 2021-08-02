عاجل| تتدهور حالته الصحية.. نقل رئيس البرلمان التونسي إلى المستشفى العسكري

في مفاجأة كبيرة جرى نقل راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسي ورئيس البرلمان إلى المستشفى العسكري.

وذكرت وكالة رويترز أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي جرى نقله إلى المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

وأكدت مصادر مقربة من رئيس البرلمان التونسي بأن راشد الغنوشي يعاني أزمة صحية استدعت حجزه بالمستشفى العسكري التونسي.

وكان قيس رئيس رئيس الجمهورية التونسية قد أصدر عدة قرارات منذ أيام على خلفية دخول البلاد النفق المظلم منها إعفاء هشام المشيشي من منصب رئيس الحكومة كما جرى تعليق أعمال البرلمان إثر تجميده لمدة شهر.

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وجرى رفع الحصانة عن نواب البرلمان التونسي استكمالا للكثير من قرارات الإصلاح التونسية.