تكريم دنيا بطمة في النسخة الثالثة من مهرجان “أفريفاطا” في الرباط

انطلقت فعالية النسخة الثالثة من مهرجان أفريفاطا الدولي تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس، وكان محمد بن يعقوب مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة، قد أشار في ندوة صحفية أقيمت الخميس الماضي إلى أهمية هذا المهرجان في تسليط الضوء على الأعمال الحافلة سواء الثقافية كانت أو الفنية خلال العام، معتبراً أن مدينة الرباط هي عاصمة الثقافة الإفريقية لسنة 2022.

تكريم دنيا بطمة في مهرجان أفريفاطا

من جانبها أعربت دنيا بطمة عن سعادته بتكريمها في مهرجان أفريفاطا في دورته الثالثة، وقدمت خلالها الشكر والتقدير والثناء على الملك محمد السادس، في الوقت الذي احتفى جمهورها معها بالتكريم الذي حصلت عليه، وقدموا لها المباركات لها والشكر لملك المغرب على مجهوداته.

دنيا بطمة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

على صعيد آخر كانت النجمة المغربية دنيا بطمة قد آثارت جدلا واسعا في أحدث ظهور لها، خاصة مع تزامنه مع إطلاق تصريحاتها الجريئة حول عدم خضوعها لأية عمليات تجميل، حيث اعتبرت بطمة أن جمالها طبيعي، وهو الأمر الذي لم يقتنع به الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

دنيا بطمة ظهرت بتغير كبير في ملامحها، حيث أصبحت ذقنها حادة بشكل ملحوظ، بينما شفاهها كانت منتفخة بشكل أكبر عما سبق، وهو ما جعلها تتعرض لحملات كبيرة من الانتقادات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي دفعها للرد بأن جمالها الذي تتمتع به هو جمال طبيعي ولا دخل لعمليات التجميل بهذا.

رد فعل الجمهور على آخر ظهور للنجمة دنيا بطمة

الجمهور أيضا لم تعجبه ردة فعل دنيا بطمة وتصريحاتها بأن جمالها طبيعي خاليا من عمليات التجميل، فعاود الجمهور نشر صور مختلفة من حساباتها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث كانت بطمة قد بدأت حياتها الفنية عبر برنامج المسابقات “أرب ايدل” والذي فتح لها باب الشهر الواسعة.

في هذا الوقت كانت دنيا بطمة نحيفة الوزن، بشعر قصير وملامح عادية، إلا أنها كلما ازدادت شهرة يتغير شكلها حتى أصبحت على المظهر الأخير الذي تتباهي وتتفاخر به دوما حيث اكتسبت وزنا، بينما ازدادت ذقنها نحافة، وظهرت بشعر ناعم وانسيابي.