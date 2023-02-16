ملكة جمال باراجواي تعلن حملها بعد 14 يوم من زفافها

أعلنت عارضة الأزياء نادية فيريرا، ملكة جمال باراجواي حملها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وذلك عقب 14 يوم فقط من زفافها.

واحتفلت الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون في 2021، بزفافها على النجم الأمريكي مارك أنتوني، أواخر شهر يناير الماضي، حيث أنها تعتبر الزوجة الرابعة في حياته.

وأعلنت نادية، صاحبة الـ (24 سنة) حملها بنشر صورة تُظهر بطنها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “أفضل هدية عيد الحب على الإطلاق.. شكرًا لك يا رب على هذه النعمة العظيمة في حياتنا”.

الجدير بالذكر أن النجم الأمريكي مارك أنتوني، صاحب الـ (54 عامًا) قد تزوج للمرة الأولى في عام 2000 من (دايانارا توريس)، قبل أن ينفصل عنها بعد 4 سنوات فقط، وفي عام 2004 تزوج للمرة الثانية من (لوبيز) واستمر زواجهما حتى عام 2014، وتزوج بعدها للمرة الثالثة من (شانون دي ليما) التي انفصل عنها في عام 2017.

واحتفل أنتوني، بخطبة نادية فيريرا، ملكة جمال باراجواي، والوصيفة الأولى لملكة جمال الكون، في مايو 2022، ثم دخل الثنائي القفص الذهبي في 28 يناير الماضي.