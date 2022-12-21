آمبر هيرد تتوصل لاتفاق مع جوني ديب وتوافق على دفع مليون دولار

كشفت الفنانة الأمريكية آمبر هيرد، في الساعات القليلة الماضية عن توصلها لاتفاق مع النجم العالمي جوني ديب، زوجها السابق لإنهاء إجراءات الاستئناف في دعوى التشهير المقامة بينهما.

ووافقت الممثلة الشهيرة على دفع مليون دولار، لزوجها السابق، وأعلنت عن ذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” قالت فيه: “بعد تفكير طويل.. اتخذت القرار الصعب بإبرام اتفاق”.

وأضافت: “لقد اتخذت هذا القرار بعد أن فقدت الثقة في نظام العدالة الأمريكي.. حيث كانت شهادتي العلنية بمثابة موضوع للتسلية وأعطت وسائل التواصل الاجتماعي مادة للتداول”.

ورحب فريق الدفاع عن النجم العالمي جوني ديب، صاحب الـ (59 عامًا) بإبرام هذه الاتفاقية مع زوجته السابقة آمبر هيرد، صاحبة الـ (36 عامًا).

وأعرب المحاميان بنجامين تشيو وكاميي فاسكيز، عن سعادتهما بإغلاق هذا الفصل المؤلم لجوني ديب، الذي أوضح خلال هذا المسار أن أولويته هي الكشف عن الحقيقة.

وأضافا أن المليون دولار التي سوف يحصل عليهم جوني ديب، من زوجته السابقة آمبر هيرد سوف يتبرع بهم إلى الجمعيات الخيرية مثلما تعهد في تصريحات سابقة.